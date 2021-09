Logitech Bolt uskrzydla i fortyfikuje myszy z klawiaturami

Urządzenia bezprzewodowe ułatwiają pracę i codzienne życie, ale gdy jest ich dużo, to zakłócają siłę sygnału myszki czy klawiatury. Dzięki Logi Bolt, małemu odbiornikowi Logitech, można pozbyć się tego problemu, poprawić jakość i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń bezprzewodowych w biurach, także domowych.

Praca w środowiskach biurowych zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat diametralnie, a szczególnie w minionym 2020 roku COVID-19, gdy praca zdalnie wykonywana z biura w domu stała się pandemicznym standardem. Zmiana w dużym zakresie polega na ciągłym poszerzaniu zestawu urządzeń peryferyjnych, z których pracownicy korzystają w ciągu dnia, bez względu na to, czy pracują stacjonarnie, czy w domach.

Większa liczba urządzeń i narzędzi pracy wpływa na produktywność i poprawia ją; podnosi też komfort wykonywania obowiązków w biurze, ale staje się też powodem nieznanych wcześniej kłopotów, np. pojawiają się problemy ze sprawnym działaniem myszy i klawiatur, które spośród urządzeń peryferyjnych są najintensywniej eksploatowane.

W firmach pracownicy, w przypadku pojawienia się problemów, mogą liczyć na wsparcie działu IT. Do odpowiedzialności firmowych informatyków należy to, by wszystkie urządzenia były ze sobą kompatybilne i sprawnie działały. Szczególnym ich zadaniem jest zagwarantowanie cyberbezpieczeństwa, co w przypadku dużych zespołów wymaga szczególnego zaangażowania.

Oczekiwane rozwiązanie

Liczba urządzeń komunikujących się bezprzewodowo stale rośnie. Zdecydowana większość z nich korzysta z pasma 2,4 GHz (802.11), co sprawia, że bywa ono nadmiernie obciążone.

Sygnały na falach zatłoczonych przez sygnały wysyłane przez urządzenia komunikujące się przez Wi-Fi, IrD, Bluetooth i inne protokoły komunikacji radiowej sprawiają, że lokalnie pasmo bywa zbyt przeładowane, a to stwarza ryzyko zakłóceń czy pojawienia się błędów w komunikacji.

Nowe pokolenia pracowników, nawykłych do łączności bezprzewodowej, w ogóle nie znają już takiego niezawodnego remedium, jakim jest łączność przy pomocy przewodów. W związku z tym do głowy im nie przychodzi, by w przypadku zakłóceń działania urządzeń bezprzewodowych podłączyć je do kabla, choć taka możliwość wciąż pozostaje w zasięgu ręki. W takim kontekście zakłócenia i błędy w komunikacji bezprzewodowej dezorganizują pracę i obniżają jej efektywność, stają się powodem bólu głowy i źródłem animozji wewnątrz firmy, a niekiedy także w kontakcie z zewnętrznymi partnerami w biznesie.

Sytuacja spowodowana przez kłopoty z komunikacją bezprzewodową niekiedy staje się na tyle dolegliwa i poważna, że woła o znalezienie odpowiedniego remedium. Logitech to zauważył i zaproponował odpowiednie rozwiązanie. Jest nim Logi Bolt, czyli z jednej strony nowy standard komunikacji dla urządzeń peryferyjnych Logitech, a z drugiej mały odbiornik radiowy, który okazuje się być tą potrzebną i poszukiwaną odpowiedzią na kłopoty z wydolnością łączności bezprzewodowej w biurach.

Sięgnięcie po Logi Bolt przynosi rozwiązanie bolączek z komunikacją bezprzewodową w biurze – w środowisku pełnym radiowego szumu znów pojawia się oczekiwana niezawodność, a ponadto łączy to z podwyższeniem jakości cyberbezpieczeństwa.

Autorski algorytm

Inżynierowie Logitech po gruntownej analizie specyfikacji protokołu Bluetooth LE i na jego bazie opracowali nowy protokół komunikacji, który wychodzi naprzeciw potrzeb nowoczesnych środowisk biurowych i rozwiązuje problemy w zaszumionych środowiskach bezprzewodowych. Fundamentem Logi Bolt jest technologia bezprzewodowa Bluetooth Low Energy i autorskie algorytmy Logitech, które zapewniają stabilną i bezpieczną łączność myszy czy klawiatury z różnego typu sprzętem komputerowym.

Silnym atutem Logi Bolt jest właśnie ów autorski, zastrzeżony algorytm szybkiego wyszukiwania w dostępnym paśmie radiowym najmniej zatłoczonego kanału. Dzięki niemu w razie problemów z transmisją dochodzi do błyskawicznego przeglądu stanu obciążenia poszczególnych częstotliwości i wyszukania szlaku optymalnej łączności.

Działanie algorytmu przypomina jazdę samochodem terenowym po naturalnej, nie do końca przewidywalnej nawierzchni, podczas gdy jadące w tę samą stronę auta osobowe poruszają się w żółwim tempie na zakorkowanej autostradzie – tak Laurent Gillet, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania wbudowanego w sprzęt firmy Logitech, komentował rynkowy debiut Logi Bolt.

Niebagatelna korzyść z nowatorskiego sposobu komunikacji w biurze jest taka, że użytkownicy rozwiązania Logi Bolt mogą się pochwalić aż 8 razy mniejszymi opóźnieniami w łączności bezprzewodowej w porównaniu z tymi, którzy użytkują powszechnie stosowane protokoły komunikacji bezprzewodowej. Logi Bolt sprawia, że nie trzeba już się martwić o drożność punktów dostępowych Wi-Fi lub innych urządzeń bezprzewodowych i o to, jakie zakłócenia powodują one w działaniu sprzętu użytkowanego przez poszczególne zespoły pracowników.

Na dziś i jutro

Zalety Logi Bolt nie wyczerpują się w niezawodności komunikacyjnej. Ów mały odbiornik radiowy może też odgrywać ważną rolę w odpieraniu potencjalnych cyberataków, na które są podatne urządzenia komputerowe i peryferyjne, a zwłaszcza te z nich znajdujące się w użytku na co dzień.

Bezpieczeństwo Logi Bolt jest oznaczone mianem „Bluetooth 1, poziom 4”. To określenie potwierdza zdolność do wykonywania wyłącznie bezpiecznych transmisji (Secure Connection Only), co jest zgodne z restrykcyjnymi normami FIPS (Federal Information Processing Standards) – federalnymi standardami przetwarzania informacji obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Bezpieczeństwo łączności przy pomocy Logi Bolt ma za podstawę użycie zaawansowanych kluczy kryptograficznych.

W trakcie prezentacji Logi Bolt, poprzedzającej rynkowy debiut, podkreślano, że urządzenie zapewnia optymalną łączność bezprzewodową nie tylko teraz – sprawdzi się też w nadchodzących latach. Z branżowych prognoz wynika, że środowiska pracy w dalszym ciągu będą przepełnione zakłóceniami RF (radio frequency) i to zarówno w firmowych biurach, jak i domowych home offices.

Logi Bolt wykorzystuje w transmisji zastrzeżony algorytm, który pozwala temu urządzeniu automatycznie przełączać się po częstotliwościach i pozostawać na pasmach dających największą efektywność komunikacyjną.

Uwierzytelnienie na 6

Logi Bolt współpracuje z urządzeniami, niemal niezależnie od tego, jakim systemom operacyjnym są podporządkowane. Charakteryzuje się aż sześciopoziomowym trybem uwierzytelniania i kompatybilnością z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi – umożliwia współdziałanie z komputerami, laptopami, tabletami i smartfonami wyposażonymi w systemy Windows, macOS, Linux 1, Chrome OS 1, Android 2, iOS 2 oraz iPadOS.

Komunikuje się z urządzeniami za pomocą dwóch opcji połączenia – poprzez popularną, bezprzewodową technologię Bluetooth Low Energy lub przy pomocy własnej technologii zaszytej w tym malutkim odbiorniku USB. Odbiornik ma relatywnie duży zapas mocy nadawania. Dzięki temu wysyłany z niego sygnał ma większą moc dotarcia do właściwej klawiatury czy myszki.

Taka charakterystyka Logi Bolt sprawia, że firmowy dział wsparcia IT zyskuje dzięki temu urządzeniu niemal nieograniczone możliwości we wdrażaniu bezprzewodowych myszy i klawiatur dla wszystkich pracowników. Sprzęt Logitech rozwiązuje bowiem problem z kupowaniem indywidualnie dobranych do każdego systemu urządzeń peryferyjnych, tj. klawiatur i myszy.

Protokół komunikacyjny Logi Bolt umożliwia też łatwe parowanie 6 urządzeń bezprzewodowych na jednym odbiorniku. Przykładowymi produktami Logitech, przeznaczonymi do zastosowania w biznesie, które dzięki odbiornikowi Bolt dostają skrzydeł, są: klawiatury ERGO K860 Split, MX Keys Combo i MX Keys i mysze MX Master 3, MX Anywhere 3, ERGO M575 Trackball.