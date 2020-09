Lokalne społeczności - przyszłość globalizacji

Rozwój środowisk lokalnych oraz budowanie tożsamości regionalnej, to główne cele Festiwalu „Krainy Polskie”, który odbędzie się w 11 hotelach sieci Arche, położonych na terenie całej Polski od sierpnia do grudnia 2020 roku. Wydarzenia będą miały formę targów regionalnych połączonych z występami artystycznymi, wystawami, warsztatami, prezentacjami największych przedsiębiorców regionalnych oraz start upów.

W świecie cyfryzacji możemy znaleźć się w dowolnym miejscu na Ziemi, wiemy jak wyglądają największe stolice świata, znamy najodleglejsze zakątki, gdzie rzadko dociera człowiek. Jednak często nie wiemy co znajduje się za rogiem naszej ulicy, nie znamy swoich sąsiadów, produktów regionalnych. To buduje poczucie osamotnienia, braku przynależności oraz wpływa na złe samopoczucie.

Dlatego tak ważne jest znalezienie swojej Małej Ojczyzny.

Mała Ojczyzna to zjawisko przynależności do grupy lokalnej. To ludzie i więzi społeczne, to miejsce o swoistym charakterze, to osobliwość na miarę ponadlokalną - wspólna tradycja, kultura, historia, terytorium.

Grupa Arche chce nadać nowe funkcje swoim obiektom. Stworzyć miejsca integracji lokalnej społeczności pomiędzy mieszkańcami, ośrodkami kultury i sportu oraz przedsiębiorcami. Projekt powstaje z potrzeby naszych czasów: troski o człowieka, społeczność i środowisko.

Zmiany zacznijmy od siebie i najbliższego otoczenia, tyle możemy.

Grupa Arche podejmuje się rewitalizacji obiektów historycznych, często zdegradowanych, dając im nowe życie i funkcje, głównie hotelowe, ale i jako powstają jako centra rewitalizacji człowieka i społeczności.

Hotele Arche mogą się zatem stać swoistym źródłem, które daje początek nowemu, pozwala wrócić do wartości podstawowych, takich jak: dbałość o zdrowie, dbałość o środowisko, sensoryczny odbiór świata, rozwój i edukacja społeczna, integracja i współpraca, wartości rodzinne, sens pracy…

Hotele jako miejsce spotkań mają być otwarte na ciekawe oddolne inicjatywy, gdzie kontakt bezpośredni będzie głównym środkiem komunikacji, budując relacje oparte na prawdziwych emocjach.

Tylko poznanie regionu, w którym się mieszka, gwarantuje dojrzałość emocjonalną i odnalezienie swojej tożsamości nawet w wypadku emigracji. Od dawna wiadomo, że mieszkańcy to najlepsi ambasadorzy danego miejsca.

Pierwsze wydarzenie w ramach Festiwalu „Krainy Polskie”, połączone ze Świętem Ziół, odbędzie się już 23 sierpnia 2020 roku na terenie Zamku Janów Podlaski, zaś finał Festiwalu w Warszawie w Arche Hotel Krakowska 14 listopada 2020 roku. Na zakończenie Festiwalu zostaną zaproszeni wystawcy z różnych regionów, aby zaprezentować bogactwo polskiej kultury oraz walory gospodarki.

Na Festiwalu mają zaprezentować się partnerzy z zakresu: gastronomii, kultury, rekreacji i sportu, największych firm w regionie.

Wstęp dla uczestników – mieszkańców na wydarzenia jest bezpłatny.

Kontakt: Monika Wojciechowska, mwojciechowska@arche.pl, 515 001 053

