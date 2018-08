Łomżyńska kuria wydała oświadczenie ws. dworca w Ostrołęce

Kuria diecezjalna w Łomży wydała oświadczenie ws. rezygnacji spółki Polonus z dzierżawy dworca w Ostrołęce. Tłumaczy, że ze zdziwieniem przyjęła podany przez państwowego przewoźnika powód wycofania się z prowadzenia działalności na terenie dworca.

W wydanym w środę oświadczeniu rzecznik kurii ks. Jan Krupka poinformował, że wypowiedzenie umowy dzierżawy zostało przesłane 25 lipca do parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce, właściciela terenu, na którym stoi dworzec autobusowy. W piśmie znalazło się stwierdzenie "Podkreślamy, iż przyczyną wypowiedzenia jest w szczególności, ale nie wyłącznie, zły stan techniczny dworca autobusowego, zarówno budynku, jak i placu manewrowego" - cytuje ks. Krupka.



Jego zdaniem "przyczyna wypowiedzenia umowy przez przedsiębiorstwo Polonus jest w wyraźnej sprzeczności z treścią umowy dzierżawy, podpisanej między firmą a parafią miesiąc wcześniej, w której jest zaznaczone (§ 2 nr 3): +Dzierżawca oświadcza, że znany mu jest stan techniczny Przedmiotu Dzierżawy, akceptuje go i nie wnosi i nie będzie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń w stosunku do Wydzierżawiającego+".



W wydanym oświadczeniu rzecznik kurii pisze też, że "firma Polonus otrzymała odpowiedź ze strony parafii św. Antoniego na wypowiedzenie umowy, w której zostało m.in. zaznaczone, że parafia nie podziela oceny stanu technicznego budynku dworcowego, określonego przez Polonus jako +zagrażający bezpieczeństwu pasażerów i jego personelu+. Takie stanowisko wynika z konkretnych realiów - poprzedni dzierżawca eksploatował dworzec do końca czerwca br. więc obiekt ten nie mógł być w tak złym stanie".



Jednocześnie rzecznik kurii zapewnia, że sprawa korzystania z terenu dworcowego i budynku dworcowego dla potrzeb transportu pasażerów jest wciąż otwarta i prowadzone są rozmowy na ten temat. Dodaje, że sprawa bezpośredniej organizacji transportu publicznego nie należy do zadań Kościoła.



W wydanym w poniedziałek oświadczeniu dyrektor zarządzający Polonusa Piotr Pogonowski napisał, że powodem rezygnacji spółki z działalności w Ostrołęce jest brak porozumienia z właścicielem terenu: "Pomimo szczerych chęci i podjętych działań, z przykrością informujemy, iż z uwagi na brak porozumienia z właścicielem terenu musieliśmy odstąpić od realizacji naszych planów" – poinformował.



Polonus działalność w Ostrołęce rozpoczął 1 lipca. Do tego czasu kursy realizował należący do Mobilis Group PKS w Ostrołęce. W lutym br. spółka zadecydowała o rozwiązaniu umowy dzierżawy dworca i rozpoczęciu procesu likwidacji firmy. Za powód podała brak rentowności i niesprawdzenie się założonego modelu biznesowego. Jednocześnie przewoźnik zadeklarował utrzymanie realizowanych kursów do końca czerwca br.