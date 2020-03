LOT na 10 dni zawiesza wszystkie połączenia z Polski i z Węgier

LOT zawiesza do 3 kwietnia połączenia do Włoch, a do 25 kwietnia do Pekinu

LOT do 3 kwietnia br. przedłuża zawieszenie połączeń z Warszawy do Mediolanu i Wenecji - poinformowała PAP spółka. Dodatkowo, przewoźnik do 25 kwietnia br. zawiesza rejsy z Warszawy do Pekinu, do 8 kwietnia z Budapesztu do Seulu. Ogranicza też loty do Tel Awiwu.