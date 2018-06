LOT od stycznia uruchomi połączenia na trasie Warszawa-London City

PLL LOT od stycznia zaczną latać na trasie Warszawa-London City - poinformował w czwartek PAP rzecznik spółki Adrian Kubicki. Rejsy na tej trasie będą wykonywane dwa razy dziennie, specjalnie pozyskanymi czterema nowymi samolotami typu Embraer 190. "To nasze setne połączenie w siatce" - dodał.

Polski przewoźnik bezpośrednie loty na trasie Warszawa-London City zainauguruje 7 stycznia 2019 r. Jak wskazał Kubicki, lotnisko London City Airport, jest dogodnie zlokalizowane w londyńskich dokach (w dzielnicy Royal Docks). Jest położone najbliżej biznesowego i finansowego centrum Londynu - w odległości około 9,6 km od City.



"London City to najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta. Jestem przekonany, że zostanie ono docenione przez naszych pasażerów, szczególnie z regionu Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział.



Samoloty LOT-u codziennie (oprócz niedziel) będą startowały z Lotniska Chopina o godz. 7.15, by lądować na London-City Airport o godz. 9., a także o 16.15 (poza sobotami) z lądowaniem o godz. 18.00. Z kolei z Londyn City zaplanowane są na 9.30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13. oraz na 18.30 z przylotem do stolicy Polski o godz. 22.



"Ten prestiżowy kierunek został setnym w naszej aktualnej siatce połączeń. Mamy za sobą długoletnią historię operacji na londyńskim Heathrow z częstotliwością trzech rejsów dziennie, która zostanie utrzymana. Teraz otwieramy nowy rozdział, wprowadzając do oferty dodatkowo dwa rejsy dziennie do London City" - powiedział Kubicki.



Jak tłumaczył, rozkład połączeń narodowego przewoźnika pozwoli pasażerom podróżującym w celach biznesowych z Warszawy, a także z Wilna, Kijowa, Lwowa, Rygi, Bukaresztu, Larnaki, Tbilisi i większości polskich lotnisk regionalnych do odbycia podróży w ciągu jednego dnia.



"Ponadto dla pasażerów podróżujących z Londynu nowe połączenie LOT-u jest alternatywą dla lotów do wielu portów w Azji, jak Singapur, Tokio, Seul, Pekin i Astana - z krótką przesiadką na Lotnisku Chopina w Warszawie" - dodał.



Członek zarządu ds. handlowych London City Airport Richard Hill, cytowany w komunikacie przesłanym PAP, podkreślił, że dzięki LOT-owi, port zyskał połączenie między London City a Warszawą, które przyczyni się do zacieśniania relacji między Polską a Wielką Brytanią.



"Otwarcie połączenia przez LOT jest ważnym wydarzeniem dla London City i jego pasażerów, którzy zyskali najlepszy dostęp do Europy Środkowo-Wschodniej i połączeń przesiadkowych do Azji. Fakt, że polski przewoźnik wybrał najbardziej centralny port lotniczy Londynu i dokonuje znacznych inwestycji w samoloty specjalnie do jego obsługi, pokazuje, że mimo Brexitu londyńskie City ma moc przyciągania" - powiedział Hill.



Jak tłumaczył Kubicki, ze względu na stosunkowo krótki pas startowy i stromy kąt podejścia, loty do London City są skomplikowane pod względem operacyjnym. Samoloty Embraer 190 wykonują 58 proc. wszystkich operacji na London City.



"Tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich kwalifikuje się do lądowania i startów w tym miejscu. Aby działać w London City, LOT zdecydował się na pozyskanie czterech nowych samolotów Embraer 190, które zostaną dostarczone polskiemu przewoźnikowi do końca roku bezpośrednio z fabryki w Brazylii. Tak przewiduje kontrakt z leasingodawcą Nordic Aviation Capital (NAC). Nowy E-190 będzie miał na pokładzie 106 wygodnych foteli, co daje efektywne połączenie optymalnego zasięgu i maksymalnej liczby pasażerów" - powiedział Kubicki.



Jak dodał, LOT z nowym Embraerem 190 "stanie się jedyną europejską linią lotniczą obsługującą wszystkie typy samolotów brazylijskiego producenta".



"Embraer 190 z 106 miejscami na pokładzie zapewni nam korzyści płynące z obsługi londyńskiego City. Dzięki temu będziemy w stanie stworzyć nie tylko najwygodniejszą, ale i najbardziej konkurencyjną cenowo ofertę lotów do i z lotniska w Londynie" - zaznaczył.



Cytowany w komunikacie, prezes Nordic Aviation Capital Martin Moller ocenił, że włączenie do floty samolotów E 190 przyczyni się do poprawy zdolności operacyjnych przewoźnika. "Gratulujemy polskiemu przewoźnikowi rozszerzenia sieci i czekamy na kontynuację naszych relacji" - powiedział.



Jak poinformowano w komunikacie, w 2004 r. LOT został pierwszym przewoźnikiem wykonującym połączenia za pomocą Embraera 170. Dzięki obecnej transakcji LOT po raz kolejny staje się pierwszy, obsługując wszystkie cztery warianty E-Jets w swojej flocie. Do końca tego roku, flota LOT-u będzie składać się z sześciu Embraerów 170, dwunastu Embraerów 175, czterech Embraerów 190 i dwunastu Embraerów 195.



W 2017 r. LOT przewiózł łącznie ponad 6,8 mln pasażerów, czyli o ponad 25 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się przewieźć ok. 9 mln pasażerów, a w 2019 r. przekroczyć barierę 10 mln. LOT zatrudnia dziś prawie 3 tys. osób w kilkudziesięciu krajach na całym świecie.



W czerwcu do floty dołączy jedenasty Boeing 787 Dreamliner - będzie to egzemplarz w biało-czerwonych barwach, by uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.



Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).