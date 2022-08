LOT w pierwszym półroczu przewiózł więcej towarów niż przed pandemią

"W okresie styczeń-czerwiec br., LOT przewiózł 30 467 314 kg ładunków. W tym samym czasie w 2019 r. było to 29 258 619 kg ładunków" - podała spółka.

Na ten rok LOT prognozuje kilkuprocentowy wzrost przewozu ładunków w porównaniu do roku 2019, czyli ok. 55 tys. ton ładunków.

Jak podała spółka, LOT transportuje najwięcej tzw. general cargo, czyli wszystkich towarów, które nie wymagają specjalnych warunków transportu i przechowywania. "Skonsolidowane cargo to zbudowane z wielu mniejszych przesyłek jednostki ładunkowe. Obserwujemy dynamiczny wzrost ilości ładunków farmaceutycznych, a także zwiększenie udziału skonsolidowanego cargo w całkowitej sprzedaży LOT Cargo" - podała spółka.

Jeśli chodzi o kierunki, na jakich LOT transportuje ładunki, są one rozłożone na całą siatkę połączeń przewoźnika. "Najlepsze wyniki notujemy na rynkach azjatyckich – na rejsach do Seulu, Tokio, Pekinu, Indii" - podała spółka.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał, że w pierwszym kwartale 2022 roku PLL LOT przewiozły najwięcej cargo lotniczego: 10,875 tys. ton. Przewoźnik ten odnotował również największy wzrost ilości cargo w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021 – o 3,085 tys. ton. Dodano, że kolejne dobre wyniki pod względem tonażu przewiezionego cargo odnotowali niemiecki DHL i amerykański UPS. Największym ilościowym wzrostem, poza PLL LOT, w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku mógł pochwalić się ukraiński przewoźnik Antonov Airlines (+1,586 tys. ton), ASL Airlines Ireland (+0,992 tys. ton).

Jak wskazano, w pierwszym kwartale tego roku odnotowano wzrost o 45,8 proc. przewozów lotniczych cargo z i do Polski w stosunku do 2021 r. i 45,7-proc. wzrost w stosunku do 2019 r. Łącznie przewieziono ponad 39,8 tys. ton cargo lotniczego i obsłużono niemal 3,3 tys. operacji lotniczych cargo (o +23,7 proc., do 2021 i o +66,1 proc., do 2019).

Najpopularniejszymi kierunkami w tym okresie były Niemcy, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Największe wzrosty odnotowano w pierwszym kwartale br. względem analogicznego okresu 2021 r. w przypadku USA (+2,615 tys. ton), ZEA (+1,526 tys. ton) oraz Niemiec (+1,408 tys. ton).

"Analizując przewozy cargo pod względem lotnisk, największy tonaż w pierwszym kwartale 2022 roku przewieziono ponownie z i do Lotniska Chopina w Warszawie – 24,510 tys. ton, co stanowi 62 proc. całego cargo przewiezionego na pokładach samolotów w polskich portach lotniczych w tym okresie" - przekazał ULC.

Z danych ULC wynika, że największe wzrosty w stosunku do pierwszego kwartału roku 2021 osiągnęło Lotnisko Chopina w Warszawie (4,334 tys. ton), a następnie port lotniczy Rzeszów-Jasionka (4,220 tys. ton) oraz port lotniczy Katowice w Pyrzowicach (3,128 tys. ton).

"Należy zauważyć, że liczba operacji lotniczych cargo wzrosła o 23,7 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 roku i o 66,1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku, przy czym największy wzrost ilościowy tego typu operacji odnotowano w Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach" - podał ULC.