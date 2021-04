Lotnisko Chopina w marcu obsłużyło o prawie 54 proc. mniej osób

Warszawskie Lotnisko Chopina w marcu br. obsłużyło 237 tys. pasażerów; to o prawie 54 proc. mniej wobec marca 2020 r., ale o 20 proc. więcej niż styczniu i o 36 proc. więcej niż w lutym 2021 r. - poinformował port. Na tegoroczny wynik wpływ miał ruch czarterowy.

"W marcu 2021 roku z usług stołecznego portu skorzystało 237 tys. pasażerów. To o 20 proc. więcej niż styczniu i aż o 36 proc. więcej niż w lutym 2021. Największy wpływ na ten wynik miał ruch czarterowy" - poinformowało lotnisko we wtorkowym komunikacie.

Jak podał port, w marcu 2021 r. liczba pasażerów była niższa o prawie 54 proc. w stosunku do marca ubiegłego roku i o 82 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019. W pierwszym kwartale 2021, w odniesieniu do tego samego okresu 2020, liczba pasażerów spadła o 80 proc.

Z danych lotniska wynika, że w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku najpopularniejszym kierunkiem czarterowym wśród turystycznych kierunków była Dominikana – ponad 19 tys. osób poleciało ze stołecznego portu; drugie miejsce zajął Egipt z niemal 13 tys. pasażerów, a trzecie Tanzania (Zanzibar) z ponad 7 tys.

"Zauważyliśmy wyraźne zainteresowanie trasami turystycznymi, a segment czarterowy ma najwyższą dynamikę powrotu do poziomu sprzed pandemii. Wszystkie spośród 15 najpopularniejszych kierunków czarterowych cieszyły się w pierwszym kwartale tego roku stale rosnącym zainteresowaniem pasażerów" – powiedział cytowany w komunikacie rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki.

Jak dodał, "niewielkie" wzrosty zauważalne są też w tradycyjnym ruchu pasażerskim. "Niemniej wpływ pandemii jest w dalszym ciągu mocno odczuwalny" - wskazał.

Lotnisko podało, że od stycznia do marca 2021 pasażerowie chętniej wybierali kierunki strefy Schengen – 52,5 proc., także podróże do krajów spoza tej strefy mocno zyskały na popularności (47,5 proc.). Rok wcześniej ta różnica wynosiła około 10 pkt proc.

Ze względu na brexit i obostrzenia pandemiczne, zmieniła się lista najpopularniejszych kierunków rozkładowych. "Po raz pierwszy od dłuższego czasu poza pierwszą piątkę wypadł Londyn. Aktualnie czołówkę otwiera Frankfurt, który wyprzedza Dubaj, Mińsk i Amsterdam" - czytamy.

Lotnisko przypomniało, że od końca marca 2021 r. w stołecznym porcie testy w kierunku COVID-19 wykonać mogą zarówno pasażerowie przylatujący, jak i odlatujący z Warszawy.

"Wprowadzenie możliwości testowania po przylocie znacznie ułatwia podróżowanie, a jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo sanitarne. Aktualnie na Lotnisku Chopina mamy już pięć punktów, z których mogą korzystają podróżni. Dzięki testom na lotnisku pasażerowie ze strefy Schengen mogą uniknąć nałożenia kwarantanny, a pozostali ją skrócą" – wskazał Rudzki.

Władze stołecznego portu liczą, że dzięki punktom testowym oraz coraz powszechniejszym szczepieniom, zainteresowanie podróżami lotniczymi będzie coraz szybciej rosło, co przełoży się na większy wzrost liczby pasażerów obsługiwanych przez Lotnisko Chopina w najbliższych miesiącach.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln, co dało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.