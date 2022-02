Lotnisko Chopina: w styczniu liczba pasażerów wzrosła trzykrotnie w porównaniu z 2021 r.

Lotnisko Chopina obsłużyło w styczniu br. ponad 649 tys. pasażerów; to wynik ponad trzy razy lepszy od zeszłorocznego i dwa razy lepszy od prognoz - podał port. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków na trasach regularnych znalazły się: Londyn, Kijów, Paryż, Dubaj i Frankfurt.

"Początek roku okazał się bardzo dobry dla Lotniska Chopina" - przekazał port w piątkowej informacji prasowej. Jak dodano, podsumowanie 2021 r. pozwalało zakładać, że już z początkiem stycznia będzie można zauważyć stabilną i zadowalającą tendencję do stopniowej odbudowy ruchu na warszawskim Lotnisku Chopina. "Potwierdzają to wyniki za miniony miesiąc, w którym warszawski port odprawił 649 083 pasażerów, z czego ponad 90 proc. to połączenia międzynarodowe" - wskazano.

Z danych lotniska wynika, że zdecydowana większość pasażerów – ponad 67 proc. – podróżowała na pokładach przewoźników tradycyjnych. Podróże do krajów Schengen wybrało ponad 55 proc. osób, z czego ponad 51 proc. - loty w obrębie Unii Europejskiej. Najpopularniejszym przewoźnikiem operującym na Lotnisku Chopina pozostaje PLL LOT, który ma 55 proc. udziału w przewozach. Na drugim miejscu znajduje się Wizz Air z niespełna 20-procentowym udziałem, a na trzecim – Enter Air z udziałem 5 proc. Jak podał port, w pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków na trasach regularnych znalazły się: Londyn, Kijów, Paryż, Dubaj i Frankfurt. Jeśli chodzi o połączenia nierozkładowe, to najchętniej wybieranymi trasami w styczniu tego roku były kierunki tropikalne, takie jak: Hurghada, Marsa Alam, Punta Cana, Fuerteventura czy Zanzibar. Jeśli chodzi o cargo, wyniki pozostają na wysokim poziomie. W styczniu na Lotnisku Chopina odprawiono prawie 7,5 tys. ton cargo, z czego prawie 100 proc. to loty międzynarodowe. Wynik cargo jest o 17 proc. lepszy niż w analogicznym okresie 2021 roku i o 11 proc. lepszy niż w styczniu 2019 roku. "Jak wskazują prognozy IATA, najbliższy rok będzie czasem wzrostu wyników przewozowych. Mamy nadzieję, że wraz z luzowanymi restrykcjami zainteresowanie podróżami lotniczymi będzie stale wzrastać i że przez cały 2022 rok będziemy mogli chwalić się dobrymi wynikami oraz rekordowym stopniem odbudowy ruchu względem najlepszego dotychczas 2019 roku, a także ponownym przekroczeniem symbolicznego pułapu 10 mln obsłużonych pasażerów" - podkreślił warszawski port. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, co stanowi 36-proc. wzrost wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.