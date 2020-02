Lotos rozwija polski sport i stawia na młodzież

Grupa LOTOS od lat realizuje przemyślaną i długofalową strategię związaną ze sponsoringiem sportowym. Spółka jako mecenas polskiego sportu, była wielokrotnie nagradzana za swoje osiągnięcia w tej dziedzinie.

W najnowszym raporcie Sponsor Monitor ARC Rynek i Opinia firma znalazła się w czołówce najbardziej znanych sponsorów wydarzeń sportowych. Wcześniej LOTOS zdobył również nagrodę podczas gali KTR za swoje dwa spoty „Naj nie bierze się znikąd”, w których uwzględniono sponsorowane dyscypliny oraz zdobył statuetkę DEMES za sponsoring sportowy. Imponująco wygląda też wsparcie Grupy LOTOS dla najzdolniejszej sportowo młodzieży, która już w niedalekiej w przyszłości może pokusić się o najwyższe trofea.

Grupa LOTOS finansuje najbardziej popularne dyscypliny w Polsce: skoki narciarskie i piłkę nożną. Według Pentagon Research, wartość mediowa obu tych dziedzin sportu znacznie przekracza 2 mld zł. Zarówno piłkarze, jak i skoczkowie przodują w rankingach popularności. Polacy uwielbiają Roberta Lewandowskiego, Kamila Stocha czy Piotra Żyłę. Pierwszy z wymienionych sportowców, razem ze Zbigniewem Bońkiem, zaliczany jest do najbardziej wpływowych ludzi sportu. Pokazuje to jak potężne narzędzia przekazu reklamowego i partnerów zyskała Grupa LOTOS wspierając sport. To przynosi znakomite efekty marketingowe.

Piłka skupia uwagę…

Koncern od wielu lat pozostaje Głównym Sponsorem Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wsparcie spółki przyczynia się do zwiększenia poczucia dumy narodowej wśród Polaków, ale także ułatwia zawodnikom osiąganie sukcesów na światowych turniejach. Obecna umowa sponsorska dotycząca piłki nożnej obowiązuje do 2022 r. Oznacza to, że Grupa LOTOS będzie razem z piłkarzami podczas Mistrzostw Europy 2020, w trakcie rywalizacji w Lidze Narodów w latach 2020/21 oraz w drodze do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Dodatkowo sponsorowana jest również kobieca reprezentacja, która zrobiła znaczące postępy oraz Reprezentacja Polski Mężczyzn U-21.

W ramach współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej prowadzone są wielowymiarowe działania, które dają nadzieję, że polska piłka będzie rozwijała skrzydła. LOTOS dostrzega jak ważna jest praca u podstaw i szlifowanie nowych sportowych diamentów. Dowodem jest program Piłkarska Przyszłość z LOTOSEM. Projekt ciągle się rozwija i oprócz Pomorza, z którym związana jest spółka, objął także południowe regiony Polski. W sumie działa już 17 ośrodków, gdzie treningiem objętych jest ponad 3 tys. młodych piłkarzy. Jednym z koordynatorów programu jest Paweł Janas, były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Polski. Dzieci mają od kogo się uczyć. Na pewno świetną decyzją okazało się wybranie na ambasadora LOTOSU Jakuba Błaszczykowskiego. Jest on laureatem nagrody FIFA Fair Play oraz kawalerem Orderu Uśmiechu.

…skoki budzą emocje

Drugim ważnym ogniwem w sponsoringowej strategii Grupy LOTOS jest współpraca z Polskim Związkiem Narciarskim. Kibice przyzwyczaili się już, że logo LOTOSU jest na kombinezonach skoczków i towarzyszy im w najbardziej doniosłych i wzruszających momentach. Powodów do radości kadra skoczków dostarcza wiele. Oprócz licznych medali Adama Małysza, Polacy mogą cieszyć się z trofeów Kamila Stocha oraz znakomitej formy i zwycięstw Dawida Kubackiego. Przez lata nasza kadra wyróżniała się także na poziomie drużynowym.

Z czego wynikają tak dobre wyniki polskich narciarzy? Wydaje się, że najtrafniej można zobrazować to hasłem reklamowym LOTOSU „Naj nie bierze się znikąd”. Grupa LOTOS zapoczątkowała unikalny w skali świata program rozwoju młodych talentów oraz organizuje Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej o nazwie „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. Większość kadrowiczów skorzystała z tych form wsparcia. LOTOS wie także, że każdy wyczynowo uprawiany sport wiąże się z większymi nakładami finansowymi, ale ważne jest również zapewnienie poczucia odpowiedniej stabilizacji zawodnikom. Prezes PZN wielokrotnie podkreślał w wywiadach, że Grupa LOTOS była z jego organizacją „na dobre i na złe”.

Wspieranie talentów

— Zdarza się, że wybitni sportowcy pochodzą z mniej zamożnych rodzin i małych miejscowości. Jeżeli decydują się na profesjonalną karierę to oznacza to pasmo wielu wyrzeczeń. Pojawia się strach, że nie podołają, a ograniczenia ich przytłoczą. LOTOS chce takim osobom pomagać. Finansujemy najpotrzebniejsze rzeczy oraz pokazujemy nowe możliwości rozwoju kariery dla osób potencjalnie społecznie wykluczonych. Ufundowaliśmy już kilkaset kombinezonów narciarskich, kompletów nart skokowych z wiązaniami oraz kasków — przyznaje Adam Kasprzyk, rzecznik Grupy LOTOS.

Program zainicjowany przez spółkę to także 20 rocznych stypendiów w wysokości 1,8 tys. zł miesięcznie co roku przyznawanych najlepszym klubowym trenerom narciarstwa klasycznego w naszym kraju. Podczas profesjonalnie zorganizowanego turnieju LOTOS Cup zmaga się około 200 zawodników. Impreza zlokalizowana jest w kilku miejscowościach i realnie wpływa na koniunkturę polskich zimowych kurortów. Co jednak najważniejsze, najmłodszym daje przedsmak wielki emocji, jakie mogą czekać ich w dalszej sportowej karierze. Hartuje ich i uczy radzenia z adrenaliną. Skoki narciarskie nie bez przyczyny są nazywane sportem narodowym Polaków. Gromadzą miliony przed telewizorami i tysiące kibiców w okolicach skoczni.

Multidycyplinarność

Logo marki pojawia się również w ramach współpracy z Polskim Związkiem Tenisowym. LOTOS również w tej dyscyplinie stawia na rozwój nowych pokoleń mistrzów. Stworzono specjalny program dla dzieci „Rakiety LOTOSU”, którego ambasadorem jest wschodząca gwiazda polskiego tenisa, Hubert Hurkacz. Ponadto, LOTOS jest sponsorem tytularnym projektu „PZT LOTOS Team — Nadzieje Polskiego Tenisa”. To sztandarowy program wsparcia najzdolniejszych zawodników stworzony wspólnie przez LOTOS oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Tenisiści otrzymają wsparcie finansowe, a w zamian część środków z nagród przeznaczają na szkolenia w ramach TENIS 12. LOTOS w ramach programu „Nadzieje Olimpijskie” podjął także współpracę z uzdolnionymi sportowcami, reprezentującymi wybrane dyscypliny olimpijskie. Główną ideą tego przedsięwzięcia jest wsparcie młodych polskich sportowców w przygotowywaniach do najważniejszych startów w swoich karierach. Dzięki współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki wybrano osoby, które prezentują najlepsze predyspozycje ku temu, by osiągnąć sukcesy na igrzyskach olimpijskich. Podjęto więc współprace z kajakarką, Karoliną Nają, Piotrem Myszką, reprezentantem Polski w windsurfingu, żeglarzami Łukaszem Przybytkiem i Pawłem Kołodzińskim, pływakiem Kacprem Majchrzakiem, Arturem Wasiem, łyżwiarzem szybkim oraz łyżwiarską parą taneczną − Natalią Kaliszek i Maksymem Spodyrievem.

Grupa LOTOS jako koncern paliwowy kojarzony jest także ze sportami motorowymi, a jego załoga LOTOS Rally Team niejednokrotnie stawała na podium. Ubiegły rok ma szczególne znaczenie dla polskich kibiców rajdów − Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak w klasyfikacji generalnej Rajdowych Mistrzostw Świata 2019 w kategorii WRC2 zajęli II miejsce. Osiągnięcie takiego sukcesu możliwe było dzięki ciężkiej pracy zawodników, ale także wsparciu sponsora. Rajdowe Mistrzostwa Świata 2019 to 7 rund, 1840 km na 89 odcinkach specjalnych, 28 dni rywalizacji w rajdówce i blisko 40 dni testowych — to wymagający sprawdzian dla zawodników i całej ekipy LOTOS Rally Team.

Zaangażowanie Grupy LOTOS w sponsoring sportowy staje się coraz szersze i bardziej zróżnicowane. Stanowi ono prawie 90 proc. całego nakładu firmy na sponsoring ogółem. Wśród przedsięwzięć, które wspiera, należy wymienić także najbardziej prestiżowy wyścig kolarski w Polsce, czyli Tour de Pologne, drużynę hokejową LOTOS PKH Gdańsk, pokazy lotnicze Air Show Aerobaltic Gdynia, galę sztuk walki FEN, biegi uliczne oraz patronaty nad sportami rekreacyjnymi, takimi jak Festiwal Latawców w Łebie. Ten szeroki wachlarz projektów sportowych świetnie ukazuje jak bardzo LOTOS przyczynia się do zwiększenia aktywności ruchowej wśród Polaków. To ważne, aby młodzież czerpała przykład z utalentowanych sportowców, kształtowała charakter, pielęgnowała szacunek do barw narodowych, rozwijała swoje pasje i garnęła się do ruchu na świeżym powietrzu. Wszystko wskazuje na to, że dzięki zaangażowaniu LOTOSU w polski sport będzie to możliwe.

