Lotos: w marcu postój remontowy w rafinerii

Grupa Lotos rozpocznie 9 marca postój remontowy w rafinerii - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Harmonogram zakłada, że zatrzymanych zostanie 50 z ponad 65 instalacji.

Jak poinformowano, postój remontowy spowoduje obniżenie potencjału przerobowego gdańskiej rafinerii w tym roku, co będzie miało przełożenie na niższą realizowaną marżę rafineryjną. Spółka szacuje, że maksymalna wielkość obniżenia przerobu wynikająca bezpośrednio z postoju remontowego to ok. 7 proc. w skali roku.