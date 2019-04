Lotto będzie partnerem Polskiej Ligi Esportowej i zamierza w ciągu kilku lat być największym w Polsce mecenasem esportu - poinformował prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik.

"Mamy nadzieję związać się z Polską Ligą Esportową na dłużej z nadzieją również taką, że za kilka lat będziemy największym mecenasem esportu" - powiedział Cieślik podczas konferencji na temat przyszłości gier komputerowych, która odbyła się w trakcie warszawskiego Game Jam Square, czyli imprezy polegającej na zespołowym lub indywidualnym tworzeniu gier wideo na wybrany temat w określonym czasie.



"Od dwóch lat przechodzimy potężną transformację technologiczną zarówno wewnątrz firmy jak i dostosowując nasze produkty do wymagań klientów. Obraliśmy innowacyjną ścieżkę. Ta ścieżka w zeszłym roku pokazała nam, że to co było tak długo oczekiwane przez naszych klientów, a więc dystrybucja produktów przez internet okazało się dużym sukcesem" - dodał.



Cieślik stwierdził, że transformacja, która spółka przeszła, powoduje również to, że firma musi poszukiwać bardziej nowoczesnych wyzwań przy zawieraniu partnerstw.



"Takim wyzwaniem i partnerstwem jest nasze zaangażowanie w esport, które traktujemy długofalowo" - podkreślił.



Cieślik przypomniał, że Totalizator Sportowy jest największym mecenasem sportu w Polsce od ponad 60 lat. Od 1994 roku na polski sport wydaliśmy ponad 12 mld zł.



Obecny na konferencji Dariusz Śliwowski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, powiedział na konferencji, że ARP również wspiera branżę gamingową.



"Branża gamingowa jest ważna dlatego, że skupia się w niej wszystko co jest podstawą biznesu gospodarki przyszłości. To współpraca, kreatywność, sprzedaż przez kanały elektroniczne, funkcjonowanie na rynku globalnym i terminowość, czyli wszystkie cechy, które są wyróżnikiem nowoczesnych biznesów i które są przyczyną sukcesów i w gamingu, i w branży kosmicznej, i w biznesach tradycyjnych" - stwierdził.



"Stąd nasza inicjatywa, aby zainwestować w ARP Games, firmę, która wspiera ze strony organizacyjnej, mentorskiej, finansowej, akceleruje projekty gamingowe, bo wierzymy, że te doświadczenia i to co branża gamingowa może stworzyć, jest do wykorzystania dla rozwoju Polski" - dodał.