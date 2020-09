Londyńska Giełda Papierów Wartościowych (LSE) rozpoczęła w piątek negocjacje na wyłączność z francuskim Euronext ws. sprzedaży Borsa Italiana, donosi Reuters.

Oznacza to, że wyeliminowane zostały konkurencyjne oferty złożone przez Deutsche Boerse oraz szwajcarską Six.

Propozycja złożona przez Euronext, choć niższa od oferty Szwajcarów spotkała się z przychylnością LSE, jak i Rzymu. W tym drugim przypadku o tyle to istotna sprawa, że istnieją obawy co do tego, kto przejmie kontrolę nad platformą obligacji Borsa Italiana, która zajmuje się handlem długiem rządowym Włoch. Ofertę uatrakcyjniło też dołączenie do Euronext dwóch włoskich banków Cassa Depositi e Prestiti i Intesa Sanpaolo. W przypadku zaakceptowania oferty, CDP i Intesa mają stać się udziałowcami francuskiego operatora giełdowego biorąc udział w proponowanym podwyższeniu kapitału.

Borsa Italiana zachowałaby swoje obecne funkcje, strukturę i relacje w ramach włoskiego ekosystemu oraz zachowałaby swoją włoską tożsamość i mocne strony - deklaruje Euronext.

Przedstawione oferty wyceniały włoską giełdę do 4 mld EUR.

LSE zmuszona jest do sprzedaży giełdy w Mediolanie z uwagi na regulacje prawne związane z zakupem za 27 mld USD dostawcy danych Refinitiv.