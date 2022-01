Lublin: 700 tys. zł na kulturę w lubelskich dzielnicach

„W naborze projektów na rok 2022 wpłynęło wiele interesujących propozycji, pozwalających na zwiększenie uczestnictwa mieszkanek i mieszkańców dzielnic w kulturze na obszarze niemal całego miasta. Zależy nam, aby koncerty, warsztaty czy imprezy plenerowe odbywały się także w dzielnicach, w których nie ma instytucji kultury, a tym samym dostęp do ich oferty jest trudniejszy” – podkreśliła zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Jak zwróciła uwagę, zgłoszone pomysły zostały przeanalizowane również pod kątem przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2023 r. i zwiększenia udziału młodzieży w życiu kulturalnym miasta. „Pomogli nam w tym nasi młodzi eksperci reprezentujący Młodzieżową Radę Miasta Lublin i Radę Studentów Lublina” – dodała zastępca prezydenta Lublina.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 95 projektów. Po ocenie formalnej do dalszej procedury zostało zakwalifikowanych 58 wniosków na łączną kwotę prawie 2,4 mln zł. Jak dodał lubelski ratusz, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zadecydowano o zwiększeniu puli środków w konkursie o 100 tys. zł. Ostatecznie dotacje otrzymało 63 projektów w 25 dzielnicach Lublina.

Wśród nich są m.in. warsztaty ceramiczne, zajęcia kulturalne taneczne i taneczno-wokalne, warsztaty plastyczne i rękodzielnicze. Pieniądze zostaną przeznaczone również na organizację wydarzeń kulturalnych np. Dzielnicowe Biesiady Patriotyczne z Wielkimi Dziełami Literatury Polskiej, Dzielnicowe Festiwale Kultury „Z Kulturą Ci do Twarzy”, II Festyn Rodzinny z Lubelską Ligą Gier Miejskich, XVIII Edycję Parafiady przy parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, Muzyczki 2022 – Festyn Integracyjny w Stajni Drwal w Abramowicach.

"Dzielnice Kultury" to zainicjowany w 2013 roku program, którego celem jest zwiększenie potencjału kulturalnego dzielnic Lublina poprzez niwelowanie dysproporcji w dostępie do oferty kulturalnej. Jego celem jest też zwiększenie aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Lublina, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Do tej pory w ramach „Dzielnic Kultury” zrealizowano ponad tysiąc projektów.