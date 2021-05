Lufthansa pracuje nad pozyskaniem kapitału w wysokości 3 mld EUR

Deutsche Lufthansa pracuje nad planem pozyskania około 3 mld EUR w kapitale własnym. Ma to pomóc w spłacie długu z tytułu państwowego ratunku przed koronawirusem.

Czas i wielkość podwyższenia kapitału będzie zależała od warunków rynkowych. Według nieoficjalnych informacji może to nastąpić już w czerwcu.

W zeszłym roku największa europejska linia lotnicza otrzymała 9 mld EUR w ramach państwowego dofinansowania. Fundusze zapewnią wystarczającą ilość gotówki, aby spłacić część z 5,5 miliardów euro cichego udziału, który nadal jest w posiadaniu niemieckiego państwa.

Do czasu spłacenia zobowiązań wobec rządu, Lufthansa nie może wypłacać wynagrodzeń kierownictwu oraz prowadzić działalności w zakresie fuzji i przejęć.

Akcje grupy przewoźników, do której należą także Swiss, Brussels Airlines i Austrian Airlines, zyskały od początku roku około 5 proc.

Lufthansa nadal traci pieniądze, ponieważ pandemia koronawirusa ogranicza światowe podróże. Linie lotnicze zmniejszyły miesięczny odpływ gotówki do 235 mln EUR w pierwszym kwartale i spodziewają się, że w bieżącym okresie kwota ta zmniejszy się do 200 mln EUR miesięcznie. Pomoże to w osiągnięciu mniejszej straty operacyjnej niż 5,5 mld euro odnotowane w zeszłym roku.