Luksusowe apartamenty wyjątkowo stabilne

Na początku października ZŁOTA 44 poinformowała o spektakularnych wynikach sprzedaży w czasie kryzysu: zanotowano wzrosty zarówno w ilości przeprowadzonych transakcji, jak i ich wartości w trzech pierwszych kwartałach (2020 vs 2019). Według danych JLL badającej od lat rynek mieszkaniowy, wartość nieruchomości luksusowych rośnie przeciętnie o 6,2% rocznie.

Wyjątkowa stabilność rynku

JLL przeanalizowało ceny luksusowych apartamentów w Warszawie przy zastosowaniu metodologii indeksu Case-Shiller prowadzonego przez Standard & Poor’s. Sprawdzono zmiany w wartości apartamentów, porównując ceny transakcyjne osiągane dla konkretnych apartamentów na rynku wtórnym z ceną zakupu apartamentu na rynku pierwotnym począwszy od 2009 roku. Analiza pokazała, że wartość nieruchomości luksusowych rosła w ostatnich latach przeciętnie o 6,2% rocznie. Czasem wzrost ten przekraczał nawet 10% rocznie. Mieszkania zakupione na rynku pierwotnym w 2012 roku i później zyskiwały na wartości w tempie przekraczającym 8% rocznie. Im mieszkania były nowsze, odpowiadające aktualnym trendom, tym poziom ten był wyższy. Możemy zatem mówić nie tylko o dużej stabilności rynku nieruchomości luksusowych, ale także o jego potencjale na wzrosty. Inwestycja w ten segment z pewnością obliczona jest na długofalowe zyski. „Rynek nieruchomości luksusowych wykazuje wyjątkową stabilność i odporność na zawirowania koniunktury. Jednocześnie jest to segment niewielki. Lokale, które można zakwalifikować do tej kategorii oferowane są wyłącznie w największych polskich miastach, a ich udział w ofercie nie przekracza 1%. Wiąże się to przede wszystkim z ograniczoną dostępnością terenów inwestycyjnych pod projekty tego typu i szczególnym poziomem trudności realizacji. Wymagają one większego nakładu pracy na etapie przygotowania i zaangażowania ogromnych środków finansowych, a proces komercjalizacji przebiega inaczej i dłużej niż w przypadku standardowych inwestycji deweloperskich”. mówi Paweł Sztejter, Dyrektor Działu Mieszkaniowego w JLL.

„ZŁOTA 44, jako flagowy przedstawiciel segmentu luksusowego, oferuje apartamenty o najwyższej jakości. Jak wynika z danych JLL, aż 75% wszystkich transakcji sprzedaży w segmencie nieruchomości luksusowych w trzecim kwartale 2020 roku dotyczyło apartamentów ZŁOTEJ 44. To wielki sukces, o którym mówiliśmy tuż po zakończeniu trzeciego kwartału. A już teraz mogę dodać, że w październiku powitaliśmy kolejnych, nowych właścicieli, co nas bardzo cieszy”. mówi Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar i dodaje: „Im lepsza jakość materiałów produkcyjnych i wykończeniowych tym można spodziewać się wyższych zwrotów z inwestycji. Wysoka jakość odporna jest na upływ czasu”.

Przy aktualnych cenach możemy mówić o ZŁOTEJ 44 jako atrakcyjnej alternatywie dla zabezpieczenia części kapitału. Inwestorzy, którzy lokują kapitał z myślą o długofalowych zyskach, często decydują się na inwestycję w luksus.

Inwestycja w luksus

Co charakteryzuje prawdziwy luksus? To doskonała centralna lokalizacja, która gwarantuje bliskość najważniejszych obiektów biznesowych, edukacyjnych czy kulturalnych. To także unikatowe w skali Europy udogodnienia i najwyższej jakości materiały zastosowane do wykończenia. Prawdziwie luksusowa nieruchomość oferuje mieszkańcom holistyczne podejście do ich potrzeb, tak ważne zwłaszcza w wymagających czasach.

ZŁOTA 44 to apartamentowiec zaprojektowany z myślą o komforcie i zapewnieniu najwyższej jakości życia mieszkańców. Składają się na nie udogodnienia zastosowane zarówno w apartamentach, jak i częściach wspólnych.

W apartamentowcu zastosowano specjalistyczne filtry przeciwpyłowe, które pozwalają oddychać czystym powietrzem w zaciszu własnego wnętrza. Bardziej zaawansowane rozwiązania tego typu są stosowane jedynie w laboratoriach i salach operacyjnych szpitali. Każdy apartament posiada dedykowane kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne. Dopływ powietrza z zewnątrz i przewietrzenie apartamentu jest możliwe także za sprawą uchylnych paneli okiennych. Poza filtrami wpływającymi na doskonałą jakość powietrza ZŁOTA 44 dysponuje własną stacją uzdatniania wody. Oznacza to, że w każdym apartamencie z kranu płynie woda całkowicie zdatna do picia. Trójszybowa fasada apartamentowca redukuje hałas z zewnątrz, dzięki czemu wewnątrz doświadczamy ciszy i spokoju, który sprzyja relaksacji.

W przestrzeni ósmego piętra ZŁOTEJ 44 zaprojektowano strefę sportowo-rekreacyjno-biznesową. Do wyłącznej dyspozycji mieszkańców są: basen o długości 25 metrów, SPA, sala kinowa z symulatorem gry w golfa, 400 m2 taras z całorocznym jacuzzi, przestrzeń klubowa, pokój zabaw dla dzieci. Na tej ogromnej, mającej ponad 1800 m2 powierzchni, każdy znajdzie coś dla siebie. Na miłośników aktywnego wypoczynku poza basenem czeka siłownia wyposażona w świetnej jakości sprzęt, sala fitness, czy symulator gry w golfa. Potrzebę relaksu zaspokoi sauna fińska lub łaźnia parowa, a także masaż w specjalnie zaprojektowanej sali, czy sesja jogi. W organizacji zajęć z trenerem personalnym pomoże profesjonalny concierge. Ze wszystkich aktywności mieszkańcy apartamentowca skorzystają bez wychodzenia z budynku. ZŁOTA 44 to świetne miejsce także do pracy. Apartamenty oferują wygodne układy pomieszczeń, dzięki czemu zaaranżowanie przestrzeni do spokojnej pracy z domu jest zawsze możliwe. W przypadku konieczności odbycia telekonferencji w zacisznym miejscu warto skorzystać z wyposażonej sali konferencyjnej w części wspólnej apartamentowca. Budynek zaopatrzono w szybkie łącze internetowe, niezwykle przydatne w czasach spotkań wirtualnych. Ze strefą biznesową sąsiaduje sala zabaw dla dzieci. Najmłodsi mieszkańcy apartamentowca pod okiem profesjonalisty radośnie spędzą czas, który opiekunowie przeznaczą na pracę w komfortowych warunkach.

W ofercie biura sprzedaży ZŁOTEJ 44 pozostaje już mniej niż 13 proc. apartamentów w tym dwa penthouse’y na 52. piętrze apartamentowca.

