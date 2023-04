LVMH wskoczyło do czołowej 10 największych firm świata

Bernard Arnault Christophe Morin/Bloomberg

W czwartek cena akcji giganta luksusu, który w swoim portfelu ma m.in. tak znane marki jak Louis Vuitton, Dior czy Sephora, wzrosła o 5,7 proc. do 883,9 EUR, zwiększając skalę tegorocznego rajdu do 29 proc. W rezultacie wartość rynkowa LVMH zwiększyła się do 486 mld USD. Pozwoliło to LVMH awansować na 10 miejsce w rankingu największych spółek świata.

To prestiżowe zestawienie otwiera Apple, którego kapitalizacja przekracza 2,53 bln USD. Kolejne miejsca na podium należą do Microsoftu (2,11 bln USD) i Saudi Arabian Oil (1,918 bln USD). W Top 10 oprócz wspomnianych LVMH i Saudi Aramco jest 8 amerykańskich firm.

Bloomberg podkreśla, że jeśli LVMH uda się przebić pułap 500 mld USD będzie pierwszą europejską firmą, która osiągnie ten kamień milowy.

Najbogatszy człowiek

Rośnie przy tym wartość majątku założyciela i największego udziałowcy Bernarda Arnaulta. Francuz od kilkudziesięciu tygodniu jest najbogatszym człowiekiem na świecie. Po udanej pogoni wyprzedził Elona Muska, którego fortuna znacząco zmniejszyła się po spadku wartości akcji Tesli. Obecnie majątek Arnaulta szacowany jest na 198 mld USD.