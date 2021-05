MAE wzywa rządy do gromadzenia zapasów materiałów na akumulatory

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) wezwała rządy państw zachodnich do rozważenia zgromadzenia zapasu materiałów krytycznych w produkcji akumulatorów do aut elektrycznych, jak kobalt i lit.

Głos MAE pojawił się w związku z przechodzeniem świata od napędu spalinowego do napędu elektrycznego. W przeciwieństwie do względnie łatwo dostępnej ropy, produkcja i przerób takich minerałów jak lit, kobalt oraz metale ziem rzadkich są bardzo skoncentrowane, co powoduje zagrożenia natury geopolitycznej. MAE argumentuje, że zgromadzenie zapasów kluczowych minerałów pozwoliłoby stworzyć bufor zabezpieczający i ułatwiłoby dekarbonizację świata.

- Dążenie do osiągania celów klimatycznych gwałtownie zwiększy popyt na surowce mineralne. Dobrowolne strategiczne budowanie zapasów może w niektórych przypadkach pomóc krajom przetrwać krótkoterminowe zakłócenia podaży – powiedział Fatih Birol, szef MAE. Fatih Birol, fot. Bloomberg Agencja namawia rządy do zwiększenia recyklingu metali o kluczowym znaczeniu, a także przygotowania zachęt dla firm górniczych, aby poszukały nowych źródeł podaży. - Dzisiejsze plany dotyczące inwestycji w dostępność wielu metali krytycznego znaczenia są zbyt skromne w stosunku do potrzeb – przekonuje MAE. – To jaka będzie reakcja polityków i firm wpłynie na to, czy minerały krytycznego znaczenia pozostaną źródłem umożliwiającym przejście do czystej energii, czy wąskim gardłem w tym procesie – dodaje.

