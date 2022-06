Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przepływ gazu z Niemiec do Polski przez Jamał-Europa spadł do zera we wtorek, bo magazyny „błękitnego paliwa” zostały zapełnione niemal w całości, informuje Reuters.

Agencja powołuje się na dane niemieckiego operatora gazociągów Gascade, a także dane Gas Storage Poland, z których wynika, że magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 96 proc. To najwyższy poziom zapasów wśród państw Unii Europejskiej, wskazuje Reuters przypominając, że rok temu magazyny były zapełnione o tej porze roku w 52 proc.