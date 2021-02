Magia Muska nadal działa, dogecoin drożeje prawie 70 proc.

Elon Musk wypuścił w czwartek rano serię tweetów o dogecoinie. Wywołało to gwałtowny wzrost wartości kryptowaluty, informuje Yahoo Finance.

Musk umieścił na Twitterze kilka wpisów o dogecoinie, od zawierającego tylko jego nazwę, po wskazujący, że to „kryptowaluta ludu”. Szef Tesli opublikował także fotomontaż kadru z filmu „Król lew”, w którym unosi dogecoina ku górze.

Reakcją rynku był błyskawiczny wzrost kursu dogecoina. Obecnie drożeje on o 67,7 proc. do 0,053741 USD. Wcześniej kurs kryptowaluty dochodził nawet do 0,059 USD.

- Cokolwiek o czym Musk zatweetuje natychmiast gwałtownie drożeje, bo ma tak silny wpływ na obserwujących zarówno w mediach społecznościowych jaki i biznesie - powiedział Neil Wilson, główny analityk Markets.com. – Ludzie dosłownie inwestują w niego i jego pomysły i nie dbają o to, jaki ma to sens fundamentalnie – dodał.

Co ciekawe, nie dalej jak w niedzielę Musk mówił, że jego tweety o dogecoinie „były po prostu żartami”.

- Najbardziej zabawnym i ironicznym wynikiem byłoby to, gdyby dogecoin stał się walutą Ziemi w przyszłości – powiedział.

Elon Musk, fot. Bloomberg

Pod koniec stycznia Binance, największa na świecie giełda kryptowalut została zmuszona do krótkotrwałego wstrzymania wypłat z powodu gwałtownego napływu nowych użytkowników.

Prezes Changpeng Zhao tłumaczył, że liczba nowych klientów i transakcji sięgnęła rekordowego poziomu. Powodem był Elon Musk, którego wpis na Twitterze odebrano jako wsparcie dla dogecoina.

Dogecoin został stworzony w 2013 roku dla żartu. Był zapomniany do maja 2017 roku. Podczas pierwszej bańki kryptowalut, na przełomie 2017/2018 roku, osiągnął kapitalizację ponad 1 mld USD.

- Myślę, że to generalnie mówi wiele o stanie kryptowalut kiedy wirtualny pieniądz oznaczony psem, który nie miał aktualizacji oprogramowania przez ponad dwa lata, ma miliard dolarów kapitalizacji – mówił wówczas Jackson Palmer, twórca dogecoina, który przestał się nim zajmować w 2015 roku.

Obecna kapitalizacja dogecoina to prawie 6,9 mld USD.