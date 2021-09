Makler pozwał bank za zniszczenie psychiki

Makler UBS Group pozwał bank za to, że „toksyczna” kultura pracy panująca w biurze w Londynie i nadmierna eksploatacja zniszczyły mu psychikę tak bardzo, że nie jest w stanie dłużej pracować.

35-letni Simon Rope żąda od byłego pracodawcy 200 tys. GBP za doprowadzenie go do zaburzeń lękowych spowodowanych przez stres, któremu był poddany pracując w biurze UBS w Londynie. Prawnicy maklera wskazują, że był on publicznie krytykowany za błędne decyzje. Zwracają uwagę, że wraz z tylko trzema współpracownikami musiał handlować akcjami 3,5 tys. różnych spółek.

- To wyjątkowo duża liczba spółek jak na tak mały zespół – podkreślili. fot. Bloomberg UBS zaprzeczył, że nie wypełnił swoich obowiązków dotyczących pracownika. Prawnicy banku przekonują, że pozew Rope’a opisuje tylko otoczenie, które jest „nieuniknioną rzeczywistością pracy w City jako makler”. - To otoczenie, w którym nie tylko udało mu się przetrwać, ale radził sobie przez wiele lat, dając bankowi podstawy do przekonania, że jest psychologicznie zdolny spełniać wymagania do pełnienia tej roli – napisali prawnicy UBS.

