W marcu o 31 proc. skurczył się import z Wielkiej Brytanii do Irlandii. Obecna sytuacja jest konsekwencją grudniowego brexitu.

Import towarów z Wielkiej Brytanii, która nie obejmuje Irlandii Północnej, zmalał w marcu o 31 proc. (do 992 mln EUR) w porównaniu z rokiem ubiegłym, podał irlandzki urząd statystyczny. Jest to kontynuacja tendencji, która utrzymuje się od czasu opuszczenia UE przez Wielką Brytanię.

Z kolei eksport do Irlandii Północnej z Republiki Irlandzkiej wzrósł w pierwszych trzech miesiącach roku do 692 mln EUR z 557 mln EUR z tego samego okresu z roku ubiegłego. Import z tego regionu wzrósł w tym samym czasie do 748 mln EUR z 519 mln EUR.