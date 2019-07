Małopolskie: Czterej pracownicy uwięzieni w kopalnianym szybie po zerwaniu liny

Przez kilka godzin czterej pracownicy byli w niedzielę uwięzieni w szybie kopalni Brzeszcze w Małopolsce. Podczas prac technologicznych doszło tam do awarii kołowrotu i zerwania podtrzymującej go liny. Nikt nie odniósł obrażeń.

Do awarii doszło w niedzielę nad ranem. W szybie "Andrzej VIII" pracowały wówczas cztery osoby - trzej pracownicy firmy usługowej zatrudnionej przez kopalnię oraz górnik z kopalni Brzeszcze. Ich zadaniem było opuszczenie do szybu kabla energetycznego.



"Podczas wykonywania prac technologicznych w szybie +Andrzej VIII+, polegających na opuszczaniu kabla energetycznego do szybu, nastąpiło wyrwanie kołowrotu podtrzymującego kabel i zerwanie podtrzymującej go liny" - poinformował Daniel Iwan, rzecznik spółki Tauron Wydobycie, do której należy kopalnia w małopolskich Brzeszczach.



W efekcie czterech pracowników, znajdujących się w tzw. naczyniu przeciwwagi, zostało uwięzionych w szybie. Podjęto akcję ratowniczą, która trwała kilka godzin.



"W wyniku akcji wytransportowano uwięzionych w szybie pracowników na powierzchnię wyciągiem awaryjnym szybu Andrzej VIII. Akacja została już zakończona. Żaden z pracowników nie odniósł obrażeń" - powiedział w niedzielę po południu rzecznik. Dodał, że trwa wyjaśnienie przyczyn tego zdarzenia.



O incydencie powiadomiono m.in. Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy w Katowicach i Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.