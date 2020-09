Małym firmom przydaje się pomoc w cyfryzacji ich biznesu

Przed pandemią COVID-19 niemal wszyscy przedsiębiorcy i eksperci od gospodarki zgodnie twierdzili, że „biznes przenosi się do sieci”. Teraz, po tych kilku miesiącach z koronawirusem, można powiedzieć, że „biznes digitalizuje się najszybciej, jak może”.

Pandemia i gospodarczy lockdown stały się katalizatorem, który zdynamizował proces transformacji cyfrowej polskich firm. Od właścicieli małych sklepów, restauracji czy przedszkoli, po zarządy wielkich korporacji każdy starał się wykorzystać internet i możliwości aplikacji mobilnych do sprawnego zarządzania firmami oraz dotarcia do zamkniętych w domach pracowników i klientów. Konsumenci też, chcąc nie chcąc, zaczęli w o wiele większym niż wcześniej stopniu korzystać z usług, takich jak zdalna nauka, praca, rozrywka czy zakupy. Natomiast dla firm nieposiadających kanału e- -commerce ostatnie miesiące były z jednej strony trudną szkołą przetrwania, z drugiej, powtarzając słynne już zdanie Winstona Churchilla, „okazją, by nie zmarnować dobrego kryzysu”. Według analizy ExpertSender w minionych miesiącach aż o 11 punktów procentowych wzrosła bowiem liczba osób kupujących online i obecnie 7 na 10 Polaków robi zakupy w internecie.