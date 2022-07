Gdy istnieje niepewność co do trwałości zjawiska w porównaniu z przejściowym charakterem dynamiki inflacji, ważne jest, aby wprowadzać politykę front-load – powiedziała Mann, która zasiada we władzach Banku Anglii (BOE).

Dodała, że niepewność jaką obarczona jest inflacja wywiera dodatkową presję na władze monetarne, które – w jej opinii – muszą zagwarantować kontrole nad wzrostem cen.

Jak podkreśla agencja, Mann była jednym z trzech członków dziewięcioosobowego Komitetu Polityki Pieniężnej, którzy w zeszłym miesiącu głosowali za podwyżką stóp procentowych o pół punktu. Większość, sześciu przedstawicieli opowiedziała się w tedy o za podniesieniem stawek o 25 punktów bazowych.