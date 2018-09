Marczuk: przekroczyliśmy 2,2 mln wniosków o 500 plus i 300 plus złożonych on-line od lipca

Przekroczyliśmy barierę 2,2 mln wniosków o dofinansowanie w ramach programów 500 plus i 300 plus złożonych od lipca on-line - poinformował w poniedziałek wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk na Twitterze. Zauważył, że to "poważne liczby w procesie budowania e-państwa".

"Przekroczyliśmy dziś barierę 2,2 mln wniosków online (złożone zaledwie od lipca) o 500+ (724k) i 300+ (1,48mln)" - podał Marczuk na swoim profilu na Twitterze. "To są już b. poważne liczby w procesie budowania e-państwa" - dodał.



Pod koniec sierpnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że wówczas zostało złożonych 1,5 mln wniosków o świadczenie z programu "Rodzina 500 plus", z czego drogą elektroniczną wpłynęło do samorządów prawie 40 proc.



Rodziny, które chcą się ubiegać o świadczenie "500 plus" drogą elektroniczną, mają do wyboru trzy kanały: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. Wnioski o świadczenie można składać także w tradycyjnej, papierowej formie.



W ramach programu "Rodzina 500 plus" przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.



Natomiast w ramach programu "Dobry start" 300 zł przysługuje na rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole). świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodów rodziny.



Świadczenie z programu "Dobry start" może się łączyć ze świadczeniem wypłacanym z programu 500 plus. Nie przysługuje jednak "z urzędu" - jest przyznawane na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej. Wnioski można składać do 30 listopada.