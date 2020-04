Marka osobista w biznesie. Skuteczny personal branding

Marka osobista zyskuje we współczesnym świecie biznesu olbrzymie znaczenie. Zaniedbanie tego aspektu może skutecznie uniemożliwić wyzwolenie z działalności pełni potencjału.

Pojęcie marki kojarzy nam się głównie z największymi koncernami, cieszącymi się uznaniem i szeroką rozpoznawalnością. Zazwyczaj, aby osiągnąć swoją pozycję, musiały pracować na to latami, angażując w to siły i umiejętności wielu osób. Czy jednak marka zawsze musi być związana bezpośrednio z przedsiębiorstwem i oferowanymi przez nie produktami czy usługami? Oczywiście, że nie. Termin ten wyszedł poza dawne ramy i w naszej świadomości funkcjonuje w zdecydowanie szerszym zakresie. Za „dobrą markę” uznajemy niemal wszystko, co jesteśmy w stanie wyodrębnić z bogatych rynkowych zasobów i obdarzyć zaufaniem. Coraz większe znaczenie zyskuje przy tym marka osobista, która okazuje się kluczem do zbudowania relacji z klientami i osiągnięcia biznesowych sukcesów. Personal branding powinien stać się podstawowym narzędziem w tworzeniu strategii marketingowej i PR-owej.

Marka osobista to najcenniejsze, co mamy

Każdy z nas jest wyjątkowy. Posiadamy inne talenty, wiedzę i doświadczenia, z którymi powinniśmy dzielić się z innymi. Często podchodzimy do tego stwierdzenia jak do naiwnego truizmu, ale świadomość tej unikalności może przynieść nam korzyści nie tylko w aspekcie psychologicznym. Jest również podstawą tworzenia odpowiedzialnego biznesu. Budowanie marki osobistej pozwala bardzo szybko dostrzec wymierne profity. Te mają nie tylko charakter indywidualny, ale wpływają również na renomę tworzonych produktów. Sam personal branding, choć zdobył szerszą popularność na naszym rynku stosunkowo niedawno, jest także bardzo zróżnicowany, dzięki czemu budowaniem marki osobistej może zająć się każdy z nas, niezależnie od zasobności portfela i środków, które jesteśmy w stanie przeznaczyć na ten cel.

Stać się wyjątkowym produktem

Czy tego chcemy czy nie, funkcjonując na rynku, przeobrażamy się w pewnego typu produkt. Choć to samo w sobie budzi raczej negatywne skojarzenia, wcale nie musi mieć takiego wpływu na nas, bliskie nam osoby i działalność w przestrzeni publicznej. Ostatecznie otacza nas wiele różnego typu produktów: część z nich wzbudza nasze zaufanie i sympatię, inne już na pierwszy rzut oka odrzucają, do całej masy podchodzimy natomiast bez szczególnych emocji. Celem działań personal brandingowych jest budowanie marki osobistej w sposób pozwalający nam na stanie się unikatem kojarzonym z zespołem cech poszukiwanych przez konsumentów. Przekłada się to na znaczenie wszystkich sygnowanych przez nas działań, tworzonych marek, realizowanych projektów i wprowadzanych produktów.

Długa historia budowania marki osobistej

Chociaż personal branding kojarzy nam się ze współczesnym rynkiem, historia tej koncepcji jest całkiem długa i sięga 1937 roku. Właśnie wtedy Napoleon Hill w swoim znanym na całym świecie bestsellerze Myśl i bogać się po raz pierwszy zwrócił uwagę na to, że za każdą wielką fortuną stoi osobowość. Później idea ta ciągle ewoluowała, znajdując zastosowanie w praktyce i powracając co jakiś czas na kartach książek i opracowań teoretycznych. Budowaniu marki osobistej sporo uwagi poświęcili także autorzy innej pozycji, która stała się w biblią współczesnego marketingu: Al Ries i Jack Trout w Wojującym marketingu. Zwycięskich strategiach i kampaniach po raz kolejny zwrócili uwagę na niebywałe znaczenie marki osobistej dla odniesienia biznesowego sukcesu.

Personal branding: ucząc się od najlepszych

O korzyściach wynikających z budowania marki osobistej świadczą przede wszystkim wielkie osobowości współczesnego biznesu. Bez wątpienia najlepszy przykład daje Elon Musk, zaliczany do grona największych wizjonerów, i to nie tylko naszych czasów. Ojciec między innymi Tesli i Space X dzięki personal brandingowi stał się jednym z najbardziej znanych ludzi na świecie, a jego innowacyjne pomysły błyskawicznie trafiają na pierwsze strony gazet i znajdują nowych inwestorów. Tą samą drogą konsekwentnie od wielu lat podążą Bill Gates. Twórca Microsoftu nie tylko od dekad należy do grona najbogatszych i najbardziej skutecznych przedsiębiorców, ale słynie również z działalności filantropijnej, a z jego opiniami liczy się każdy. Skuteczne budowanie marki osobistej znajduje zastosowanie nie tylko w branży nowych technologii. Bez niej nigdy nie usłyszelibyśmy o wielu potentatach nowych mediów, a nawet o tysiącach mniejszych przedsiębiorców, którzy dzięki personal brandingowi odnieśli olbrzymi sukces i zdołali przekuć własny potencjał w realne profity.

Pomysł i narzędzia gwarancją skuteczności

Nowoczesne technologie sprawiają, że prowadzenie skutecznej kampanii personal brandingowej znajduje się w zasięgu każdego z nas. Narzędzia, dzięki którym z anonimowej osoby możemy zamienić się we wpływowego eksperta, są powszechne i w wielu przypadkach darmowe. Kluczem do budowania marki osobistej staje się zwłaszcza odpowiednia strategia. Skrupulatność i realizowanie krok po kroku przyjętych założeń pozwalają na odniesienie niewiarygodnego sukcesu. Aby było to możliwe, trzeba przede wszystkim czerpać z doświadczeń innych i skupiać się na analizie przekonujących case studies. Świetnym sposobem na zdobycie wiedzy z pierwszej ręki jest udział w konferencjach Pulsu Biznesu, na których praktycy personal branding dzielą się swoją wiedzą i obserwacjami, pozwalając na stworzenie przynoszącej zyski i satysfakcję marki osobistej.

Proste sposoby na personal branding

Budowanie marki osobistej powinno stać się elementem naszej codzienności. Skuteczny personal branding przejawia się przede wszystkim tym, że realizacja przyjętej strategii staje się częścią naszego życia. Koniec końców ciągle jesteśmy obserwowani i podglądani przez innych. Zachowujmy się więc w taki sposób, w jaki chcemy być przez nich odbierani. Chociaż wydaje się to krępujące, w rzeczywistości takie nie będzie, o ile postawimy na autentyczność i bezpośredniość. Od czego zacząć swoją przygodę z budowaniem marki osobistej? Oto kilka rad:

• Naturalność: marka osobista jest bezpośrednio powiązana z tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Nie warto więc udawać kogoś zupełnie innego. Stworzenie profesjonalnego wizerunku wcale nie wymaga porzucenia swoich przyzwyczajeń, pasji czy emocji. Wystarczy zresztą spojrzeć na sposób budowania marki osobistej przez największych wizjonerów: często kreowany przez nich wizerunek daleki jest od perfekcji i nie wpisuje się w sztywne ramy. Dlaczego tak jest? Ludzie cenią autentyczność, nie przepadają za to za budowaniem sztucznego dystansu. Poza tym warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik: personal branding, który skupia się na udawaniu i lukrowaniu rzeczywistości, może zakończyć się potężnym kryzysem wizerunkowym. Jeżeli okaże się, że nasza marka osobista nie ma nic wspólnego z nami, upadek będzie bardzo bolesny. Lepiej więc być sobą (znając przy tym oczywiście umiar), niż udawać kogoś, kto po prostu nie istnieje.

• Wyjątkowość: cenimy sobie oryginalność, i to nie tylko podczas zakupów. Skuteczne budowanie marki osobistej pozwala nam przeobrazić się w unikat, którego nie da się pomylić z niczym innym. Warto wyeksponować te cechy, które sprawiają, że nie da się nas podrobić. Ostatecznie możemy je również stworzyć: tą drogą poszedł np. Steve Jobs, który oczarował świat swoim czarnym golfem, albo Mark Zuckerberg zakochany w szarych t-shirtach. Ich wybory błyskawicznie zyskały również różnorakie filozoficzne interpretacje i zaczęły żyć swoim życiem w wyobraźni odbiorców na całym świecie. Czy byliby bardziej przekonujący w garniturach? Łatwo odpowiedzieć sobie na to pytanie.

• Dzielenie się wiedzą: podstawą współczesnego personal brandingu jest tworzenie wizerunku eksperta. Najprostsza droga ku sukcesowi w tej materii to dzielenie się wiedzą. Dzisiaj, aby było to możliwe, nie potrzebujemy serii wykładów na uniwersytetach i publikacji naukowych w renomowanych czasopismach. Wszystko, co nam potrzebne, znajduje się na wyciągnięcie ręki: ekspercki blog, kanał na YouTube, strona na Facebooku i dobre wykorzystanie Twittera pozwolą dotrzeć w mgnieniu oka do milionów odbiorców na całym świecie, a tworzona przez nas treść wpłynie na życie wielu ludzi i otworzy przed nimi nowe perspektywy.

• Obecność online: korzystanie z mediów społecznościowych to już nasza codzienność, nie da się bez nich skutecznie budować marki osobistej. Warto poznać swojego potencjalnego odbiorcę i kanały, z których najczęściej korzysta, aby przygotowywać treści, które przypadną mu do gustu i będą szybko rozprzestrzeniać się w nieskończonych zasobach sieci. Aktywność w mediach społecznościowych powinna stać się jednym z elementów pracy – dlatego też trzeba podchodzić do niej z profesjonalizmem i skrupulatnością.

Nie można zaniedbać promocji

Aby przyjęta strategia budowania marki osobistej dała oczekiwane rezultaty, trzeba skupić się także na odpowiednich działaniach promocyjnych. Te powinny być dostosowane do profilu odbiorcy oraz kanałów, które wykorzystujemy. Inwestowanie w marketing to znakomity sposób na szybkie osiągnięcie celu i ukształtowanie pozytywnego wizerunku. Personal branding musi być powiązany z szerokim spektrum działań i realizowany zgodnie z przyjętą strategią. Warto również wykorzystywać innowacje, dzięki którym zawsze będziemy o krok przed konkurencją, i przede wszystkim stawiać na bezpośredni kontakt z odbiorcami. Czas i środki poświęcone na budowanie marki osobistej zwrócą się bardzo szybko.

Autor: Paweł Łaniewski