Marriott wprowadza się do sąsiedztwa Airbnb

Sieć Marriott International oficjalnie wprowadza ofertę wynajmu domów na ponad 100 rynkach. Program pilotażowy trwał rok.

Hotelowi giganci nie chcą, żeby milenialsi odpływali do konkurencji, przemykając palcami po ekranie smartfonów w poszukiwaniu ciekawych lokalizacji np. na Airbnb. Zaczynają więc stosować narzędzia, które młodych do tej konkurencji przyciągają. Marriott nie żartuje.

Amerykańska sieć hoteli ogłosiła, że od przyszłego tygodnia zaoferuje ponad 2 tys. domów w Stanach Zjednoczonych, Europie, na Karaibach i w Ameryce Łacińskiej. Nieruchomości w ramach Homes & Villas by Marriott International będą wchodziły w skład programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.

- To, co zaczęło się jako program pilotażowy rok temu, teraz jest ofertą globalną, zapewniając naszym gościom domową przestrzeń i udogodnienia - mówi Stephanie Linnartz, dyrektor ds. globalnego handlu w Marriott.

Do tej pory usługa była dostępna w wybranych miastach europejskich, ale zebrane dane skłoniły sieć do dalszej ekspansji. Prawie 90 proc. osób korzystających z wynajmu było członkami Marriott Bonvoy, a ponad trzy czwarte podróżowało w celach wypoczynkowych z rodziną i przyjaciółmi. Podczas pilotażu średni pobyt gości był ponad trzykrotnie dłuższy niż typowy pobyt w hotelu.

Co znajdzie się w ofercie? Na razie wiadomo, że Marriott będzie kusił m.in. domem z czterema sypialniami pośrodku kalifornijskich winnic, willą we włoskim Sorrento, zamkiem w Irlandii i kamienicą w Londynie. Współpracuej z wybranymi firmami zarządzającymi nieruchomościami. To one mają pod opieką domy znajdujące się w ofercie.

Jednocześnie Marriott nie przestaje inwestować w swój tradycyjny biznes i zapowiedział ostatnio otwarcie 1700 hoteli do 2021 r., co będzie oznaczać średnio ponad 500 hoteli rocznie i od 275 tys. do 295 tys. pokoi w ciągu najbliższych trzech lat.

Agencja Bloomberg zauważa, że decyzja Marriotta następuje po tym, jak Hyatt Hotels potwierdził, że wycofał się z inwestycji w start-upy Onefinestay i Oasis Collections działające w filozofii "home-sharing". Hyatt nie zamierza angażować się w takie projekty. Media szybko dostrzegły w ostatnim ruchu Marriotta próbę uderzenia w Airbnb, popularny serwis pośredniczący w krótkoterminowym najmie. Magazyn „Fortune” stwierdził nawet, że hotelowa sieć jest najnowszym sąsiadem Airbnb na tym rynku.

Marriott to jednak nie jedyny problem właściciela aplikacji w ostatnich miesiącach. Na początku roku władze Paryża pozwały serwis za publikację tysiąca nielegalnych ogłoszeń o wynajmie mieszkania. Francuskie prawo nie pozwala właścicielom paryskich mieszań udostępnianych w serwisach takich jak Airbnb na wynajem nieruchomości powyżej 120 dni w roku.

Airbnb ma w swojej ofercie ponad 6 mln adresów rozsianych w ponad 81 tys. miast i 191 krajach. Ponad 2 tys. domów Marriotta to więc na razie jedynie kropla w morzu.