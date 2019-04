Mastercard i Visa obniżą ponadregionalne prowizje interchange

Mastercard i Visa obniżą średnio o 40 proc. swoje opłaty interchange w Europie dla kart wydanych w innych miejscach na świecie - poinformowała w poniedziałek KE.

Bruksela przyjęła zobowiązanie obu firm, które będzie skutkowało ograniczeniem prowizji, jaką sprzedawcy muszą płacić wystawcom kart. Decyzja Komisji Europejskiej oznacza, że zobowiązania Mastercard i Visy stają się wiążące na mocy unijnych przepisów antymonopolowych.

Tzw. opłaty interchange są pobierane przez banki, należące do systemów kart płatniczych, takich jak Visa i Mastercard, które wspólnie kontrolują dużą część rynku. Sprzedawcy, obciążani dodatkowymi kosztami przy każdej transakcji, doliczają je do cen sprzedawanych przez siebie usług i towarów. UE ma już przepisy, na mocy których opłaty interchange dla karty wydanych we Wspólnocie są ograniczone.

Nie dotyczą one jednak opłat ponadregionalnych, to znaczy gdy płatność jest realizowana kartą wydaną poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dla przykładu, gdy turysta ze Stanów Zjednoczonych płaci za rachunek w restauracji w Krakowie.

Mastercard i Visa ustalają poziom tych ponadregionalnych opłat, jakie stosują mające ich licencje banki między sobą. W przypadku gdy nie ma osobnej umowy dwustronnej między bankami, stosowany jest domyślny poziom ponadregionalnego interchange. Detaliści i konsumenci nie mają na niego wpływu.

To właśnie nie podobało się Komisji Europejskiej, która zajmuje się sprawą od 2015 roku. "Mastercard i Visa zobowiązały się do znacznego obniżenia opłat interchange stosowanych w odniesieniu do płatności dokonywanych w Europie za pomocą kart wydanych w innych miejscach. To, wraz z naszą decyzją ze stycznia 2019 r. w sprawie transgranicznych usług płatniczych Mastercard, doprowadzi do obniżenia cen dla europejskich detalistów, (...) co ostatecznie będzie z korzyścią dla wszystkich konsumentów" - oświadczyła w poniedziałek unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Według KE zobowiązania Mastercard i Visy do ograniczenia swoich międzyregionalnych opłat interchange doprowadzą do tego, że będą one średnio niższe o 40 proc. niż dotychczas. W przypadku płatności dokonywanych w sklepach mają one wynosić 0,2 proc. wartości transakcji przy płatności kartą debetową i 0,3 proc. przy płatności kartą kredytową. W przypadku płatności online opłaty mają wynosić maksymalnie 1,15 proc. i 1,5 proc. Limity dotyczą kart Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron i V-PAY. Komisja jest pierwszym na świecie organem ds. konkurencji, która zajęła się dokładnie tym problemem.