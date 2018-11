Mastercard inwestuje w Polsce w „fabrykę startupów”

Mastercard wspólnie z The Heart ogłosiły powstanie +fabryki startupów+ The Heart Ventures, która wspólnie z największymi korporacjami będzie budować nowe spółki technologiczne świadczące usługi dodane dla banków - podała w czwartek w komunikacie Mastercard.

„Polska to ważny rynek dla Mastercard i coraz ważniejsze centrum innowacji w Europie. Cieszymy się, że to właśnie tutaj będziemy mogli rozwijać i wdrażać najnowsze technologie. Wspólnie z The Heart i zaproszonymi partnerami będziemy budować nowe spółki i otwierać dla nich światowe rynki” – powiedział, cytowany w komunikacie dyrektor generalny Mastercard w Polsce Bartosz Ciołkowski.



„Dziś innowacje rodzą się ze współpracy. Strategiczne partnerstwo z Mastercard daje The Heart Ventures dostęp do unikalnego know-how i możliwość tworzenia rozwiązań, które mają potencjał globalny” – dodał prezes The Heart Tomasz Rudolf.



W informacji podkreślono, że "już w przyszłym roku uruchomionych zostanie pierwszych pięć spółek, m.in. w obszarach insurtech, fintech i retailtech". "The Heart Ventures będzie ściśle współpracować z Mastercard Labs, wykorzystując najnowsze technologie rozwijane w placówkach badawczych Mastercard w 10 lokalizacjach na całym świecie" - podano.



"Mastercard jest firmą technologiczną działającą w globalnym obszarze przetwarzania płatności łącząc konsumentów, instytucje finansowe, sprzedawców, rządy i przedsiębiorstwa. Działa w ponad 210 krajach i terytoriach na całym świecie".



"The Heart to korporacyjne centrum innowacji z Warszawy. Wykorzystując technologie tworzone przez ekosystem startupów, współtworzy z dużymi firmami nowe biznesy i produkty. Skupia wokół siebie społeczność liderów cyfrowej transformacji w Europie" - czytamy w komunikacie.