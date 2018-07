Mastercard rozmawia o wprowadzeniu kart z czytnikami linii papilarnych

Mastercard testuje biometryczne karty płatnicze. Rozmawia z bankami w Wielkiej Brytanii w sprawie sprawdzenia działania kart z czytnikami linii papilarnych.

Karty ze skanerami linii papilarnych pozwoliłyby zastąpić dotychczasowe sposoby weryfikacji tożsamości płacącego i przyspieszyłyby proces płatności internetowych i bezdotykowych w sklepach.

Zobacz więcej MasterCard Reuters/Forum

- Korzystanie z haseł do weryfikacji kogoś jest bardzo przestarzałe, bo konsumenci zapominają je i detaliści mają do czynienia z porzuconymi koszykami z zakupami – powiedział Ajay Bhalla, prezes ryzyka i zabezpieczeń w Mastercard. - W technologii płatności to coś, do czego się zbliżamy w miarę przechodzenia od gotówki do kart, haseł do linii papilarnych i dalej do innowacyjnych technologii jak sztuczna inteligencja. Jest dużo łatwiej weryfikować tożsamość odciskiem palca lub selfie i dużo bezpieczniej – dodał.