Mazowsze: ponad 1,2 mln zł z UE na selektywną zbiórkę w Milanówku, Starej Kornicy i Zatorach

Ponad 1,2 mln zł z środków unijnych trafi do trzech mazowieckich gmin (Milanówek, Stara Kornica i Zatory) na budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-ów - poinformował we wtorek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Do Milanówka z środków UE trafi blisko 430 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 780 tys. zł. Urząd wyjaśnił, że przedsięwzięcie obejmie m.in. zakup kontenera socjalno-biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem dla pracownika obsługującego PSZOK oraz zakup magazynu kontenerowego, w którym gromadzone będą odpady niebezpieczne i elektroodpady. Powstanie też wiata z kontenerami na odpady takie jak: szkło budowlane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, odpady metalowe, biodegradowalne i wielkogabarytowe np. meble.



Jak dodano, w Milanówku powstanie też specjalne pomieszczenie na "drugie życie odpadu". Trafią do niego zużyte, ale nadal sprawne przedmioty użytkowe, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Na terenie punktu zostaną też ustawione pojemniki na: odzież i tekstylia, gruz betonowy, gruz ceglany, odpady ceramiczne, popioły oraz szkło białe i kolorowe. Powstaną też drogi wewnętrzne i chodniki oraz plac manewrowy z miejscami parkingowymi. Zamontowana będzie również samochodowa waga najazdowa.



Podobną kwotą z środków UE (ponad 415 tys. zł) zostanie dofinansowana inwestycja w gminie Stara Kornica. Wartość projektu to blisko 575 tys. zł, a PSZOK usytułowany zostanie w Nowej Kornicy. Jak wyjaśnił urząd wojewódzki, na utwardzonym placu zostaną umieszczone kontenery i pojemniki oraz wiata, w której mieścić się będzie magazyn podzielony na pięć boksów. Dwa z nich będą zamykane. Jeden z nich będzie służył jako punkt napraw, a w drugim będą składowane odpady niebezpieczne, np. akumulatory i baterie, leki i chemikalia. Pozostałe trzy boksy (otwarte) przeznaczone będą do przechowywania zużytego sprzętu AGD i RTV, mebli i odpadów wielkogabarytowych, w tym przeznaczonych do ponownego użycia, odzieży i tekstyliów.



W ramach inwestycji zamontowana zostanie też waga samochodowa do 50 ton. Powstaną również miejsca parkingowe oraz zaplecze socjalno-biurowe.



Z kolei gmina Zatory na budowę PSZOK-a otrzyma ponad 380 tys. zł wsparcia (wartość całej inwestycji - 497 tys. zł). W ramach budowy utwardzona zostanie powierzchnia, powstanie wiata magazynowa na odpady, otwarte kontenery oraz waga samochodowa. Będą też magazyny do przechowywania odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz do magazynowania odpadów i przedmiotów przeznaczonych do ponownego użycia. W ramach inwestycji powstanie również ścieżka edukacyjna.



W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 województwo do dyspozycji ma 8 mld zł. Pieniądze te są głównie skierowane do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Więcej informacji znajduje się na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.



Urząd przypomniał, że w ramach projektu maksymalne dofinansowanie z RPO wynosi 80 proc. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.