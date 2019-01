mBank: w kolejnym miesiącu inflacja będzie wyższa

W kolejnym miesiącu inflacja będzie wyższa - uważają ekonomiści mBanku komentujący dane GUS o inflacji w grudniu ub.r. Dodali, że spodziewają się wzrostu cen żywności w dyskontach oraz zakończenia okres spadków cen paliw.

Zgodnie z piątkowym tzw. szacunkiem flash ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2018 r. wzrosły o 1,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem nie zmieniły się (wobec odpowiednio 1,3 proc. rdr i 0,0 proc. mdm w listopadzie ub.r.) Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w grudniu wzrosły rdr o 1,2 proc., a mdm się nie zmieniły.



"Spodziewaliśmy się, że odczyt będzie wyższy (1,3 proc. r/r) z uwagi na zachowanie cen żywności. Okazało się jednak, że ceny w tej kategorii wzrosły tylko umiarkowanie (0,7 proc. m/m), odnotowano brak zmian w cenach energii, a ceny paliw spadły stosunkowo mało, bo o 3,2 proc. m/m (drugi miesiąc z kolei widzimy rozbieżność in plus pomiędzy cenami paliw ze stacji i wskazaniem GUS). Przy takiej konstelacji czynników nie-bazowych, inflacja bazowa powinna spaść do ok. 0,6 proc. r/r. Tak jednak, jak w poprzednich miesiącach, widzimy potencjał do przeszacowania inflacji w górę w finalnym odczycie do 1,2 proc. (żywność, paliwa, energia)" - napisali w komentarzu ekonomiści mBanku.



Zdaniem ekonomistów "w kolejnym miesiącu inflacja będzie wyższa".



"Po pierwsze, uważamy, że po miesiącach wojny cenowej w dyskontach, ceny żywności zaczną także rosnąć tam (nie tylko na bazarkach). Po drugie, okres spadków cen paliw zakończył się. Po trzecie, mimo ustawy zamrażającej ceny energii, jej faktyczne zamrożenie w danych GUS – szczególnie w pierwszym szacunku, który jest szacunkiem wstępnym względem tego po zmianie koszyka, publikowanego w marcu – nie jest takie pewne. Po czwarte wreszcie, można spodziewać się całej gamy zmian cen administrowanych, które odłożą się w inflacji bazowej" - czytamy.



Według ekonomistów "inflacja CPI pozostanie względnie niska jako headline w 2019 roku (poniżej 2 proc.)". "Kluczem jest jednak inflacja bazowa. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami zacznie ona rosnąć w reakcji na lukę PKB, zdeterminuje ona wyższą ścieżkę inflacji na 2020 rok (czy ceny energii znów się zmrożą, czy skokowo wzrosną). Tym samym uważamy, że temat niskiej inflacji bliski jest wyczerpania i warto zastanowić się co będzie z większym wyprzedzeniem" - napisali ekonomiści.