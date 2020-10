Mitch McConnell, lider Republikanów w kontrolowanym przez nich Senacie powiedział, że jest mało prawdopodobne aby doszło do uchwalenia wsparcia gospodarki USA przed wyborami prezydenckimi 3 listopada, donosi Reuters.

- Potrzebujemy kolejnego pakietu ratunkowego. Ale bliskość wyborów i różnice opinii co do tego, co jest potrzebne w tym momencie, są całkiem duże – powiedział McConnell podczas konferencji prasowej.