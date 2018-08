ME: choć gaz zdrożeje o 5,9 proc., to rachunki będą wyższe średnio o 3,6 proc.

Mimo wzrostu cen gazu o 5,9 proc., faktyczna podwyżka będzie dużo niższa; rachunki za gaz będą miesięcznie wyższe średnio o 3,6 proc. - poinformowało w środę Ministerstwo Energii. Zapewniło, że ceny prądu dla gospodarstw domowych w tym roku się nie zmienią.

26 lipca br. prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Będzie ona obowiązywać od 10 sierpnia do końca br.



"Mimo podwyższenia cen gazu o 5,9 proc., faktyczna podwyżka będzie dużo niższa, ponieważ nie uległa zmianie opłata abonamentowa i obniżona w marcu br. o prawie 7,5 proc. opłata dystrybucyjna za transport gazu dla odbiorców indywidualnych. Dlatego po wejściu w życie nowej taryfy, rachunki za gaz będą miesięcznie wyższe średnio tylko o 3,6 proc." - podał resort energii.



Zaznaczono, że w ostatnich trzech latach ceny gazu dla gospodarstw domowych w Polsce spadły średnio o blisko 8 proc. To sprawia, że gaz ziemny należy do najbardziej ekonomicznych paliw.



ME wyjaśnia, że główną przyczyną podwyżki cen gazu jest obserwowany od maja br. wzrost kosztów zakupu gazu ziemnego na Towarowej Giełdzie Energii. Na ceny paliw wpływ mają przede wszystkim podwyżki na światowym rynku ropy naftowej. A te wywołane są m.in. kryzysem w Wenezueli skutkującym spadkiem wydobycia ropy, zakłóceniem w eksporcie tego surowca z Libii, napięciami na Bliskim Wschodzie czy groźbą nałożenia sankcji na Iran. W efekcie ropa zdrożała do najwyższego poziomu od listopada 2014 r.



W komunikacie poinformowano także, że minister energii Krzysztof Tchórzewski chce wprowadzić cały obrót energią elektryczną na giełdę. Zdecydował o pełnym urynkowieniu obrotu energią elektryczną.



Dodano, że minister zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych, by od 1 sierpnia br. obrót energią prowadziły wyłącznie na najbardziej konkurencyjnych i transparentnych zasadach, czyli w oparciu o rynek giełdowy.



Resort energii zaproponuje projekt zmian prawnych wprowadzających 100 proc. obliga giełdowego dla energii elektrycznej (z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych). Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwróci się do marszałka Sejmu, aby ten projekt mógł być rozpatrzony już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wyjaśniono, że zmiany te mają na celu uspokojenie rynku energii elektrycznej.



"Ceny dla gospodarstw domowych w tym roku nie ulegną zmianie, gdyż na ich wysokość wpływ ma średnioroczna wartość z ubiegłego roku, nie zaś jej chwilowe skoki na giełdzie" - zapewnił Tchórzewski. Wyraził nadzieję, że "zwiększenie obliga giełdowego ustabilizuje ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym oraz zapobiegnie nieuzasadnionym wzrostom w 2019 r."