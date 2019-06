ME: nowela tzw. ustawy o cenach prądu koryguje mechanizm stabilizacji cen energii

Nowela tzw. ustawy o cenach prądu koryguje funkcjonujący mechanizm stabilizacji cen energii elektrycznej, usuwając wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem europejskim - wskazało w środę Ministerstwo Energii. Dodano, że w I półroczu 2019 r. wszyscy odbiorcy końcowi nie zapłacą wyższych opłat.

Senat nie zgłosił w środę poprawek do noweli zamrażającej ceny prądu przez cały 2019 r., m.in. dla gospodarstw domowych, mikro- i małych firm, szpitali, jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów oraz państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.



Odbiorcy ci, za wyjątkiem gospodarstw domowych, będą musieli składać specjalne oświadczenie o spełnianiu wymogów ustawowych.



"W pierwszym półroczu 2019 r. wszyscy odbiorcy końcowi energii elektrycznej nie zapłacą wyższych opłat, niż w roku 2018. W drugim półroczu 2019 r. aż 98 proc. odbiorców końcowych (ponad 17 milionów odbiorców) nie doświadczy podwyżek, a pozostali odbiorcy zostaną objęci systemem dofinansowania w ramach mechanizmu pomocy de minimis" - czytamy w środowym komunikacie Ministerstwa Energii.



Jak podkreśla resort energii, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy o cenach prądu) koryguje funkcjonujący mechanizm stabilizacji cen energii elektrycznej, usuwając wątpliwości co do zgodności ustawy z prawem europejskim.



ME zaznacza, że "dzięki działaniom rządu ponad 90 proc. odbiorców końcowych nie płaci wyższej ceny za energię elektryczną, niż to miało miejsce w 2018 r., a umowy pozostałych odbiorców zostaną dostosowane do końca lipca, z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.".



Wyjaśniono, że dodatkowo została wprowadzona zmiana przepisów do ustawy o efektywności energetycznej, "która pozwoli na odzyskanie części środków zainwestowanych w działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w tym termomodernizację". Zgodnie z nowymi zapisami, jak zaznacza ME, zostanie wydłużony "termin umarzania przetargowych świadectw efektywności energetycznej, dzięki czemu świadectwa te z końcem czerwca br. nie stracą ważności".



Dodano, że zmianie uległy przepisy ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. "Umożliwi to ubieganie się osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, o wsparcie zakupu pojazdów elektrycznych, w tym pojazdów zasilanych energią elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych" - podkreślono w komunikacie.