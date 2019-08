ME przypomina o ostatnim dniu składania oświadczeń chroniących przed wzrostem cen prądu

Ministerstwo Energii przypomina we wtorek na Twitterze, że wtorek to ostatni dzień składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa obrotu, z którym odbiorca ma umowę, umożliwi rozliczanie według cen prądu stosowanych 30 czerwca 2018 r.

Resort przypomina, że mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i szpitale niekorzystające z taryfy grupy G muszą złożyć do przedsiębiorstwa obrotu oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik di tzw. ustawy ws. cen prądu.



Biura Obsługi Klienta Enei i PGE Obrót będą we wtorek czynne dłużej, bo do godziny 20:00.



PGE Obrót przypomina, że w przypadku wysłania oświadczenia drogą pocztową, liczy się data nadania, a wysyłając oświadczenie mailem, trzeba pamiętać o podpisie kwalifikowanym.



Po tym, jak Sejm znowelizował ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, do 13 sierpnia wydłużono termin składania oświadczeń, aby korzystać z niższych cen prądu, takich, które były stosowane 30 czerwca 2018 r.