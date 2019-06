ME: ruszyły dostawy ropy z Rosji, czas na pełne udrożnienie rurociągu „Przyjaźń”

Ruszyły dostawy ropy z Rosji; czas na pełne udrożnienie rurociągu „Przyjaźń” i uregulowanie kwestii rekompensat, poinformowało w poniedziałek na swojej stronie internetowej Ministerstwo Energii (ME).

Resort przypomniał, że spółka PERN, czyli polski operator rurociągu „Przyjaźń”, na wniosek rafinerii odbierających ropę tą drogą, wznowiła w weekend odbiory surowca. Spółka dalej uważnie monitoruje jakość dostarczanej ropy, by uniknąć powtórzenia sytuacji z drugiej połowy kwietnia, kiedy na teren Polski trafiły duże ilość ropy z podwyższoną zawartością chlorków organicznych.



"Porozumienie wynegocjowane w Warszawie i Moskwie zaczyna być realizowane. Operatorzy systemu białoruskiego i rosyjskiego oczyścili już część linii przesyłowej i rozpoczęło się tłoczenie surowca dobrej jakości" – podkreślił cytowany w komunikacie minister energii Krzysztof Tchórzewski.



"Czekamy na pełne udrożnienie wszystkich nitek rurociągu i rozlicznie kwestii roszczeń z tytułu dostarczenia surowca o znacznie pogorszonych parametrach" – dodał.



Zgodnie z porozumieniem wypracowanym w Warszawie i później zawartym w Moskwie, 1 lipca wszystkie trzy nitki rurociągu zostaną włączone do bieżącej eksploatacji. Strony uzgodniły także procedurę rozpatrzenia roszczeń rafinerii odbierających surowiec z Rosji.



W niedzielę nad ranem wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej do systemu przesyłowego PERN - podał operator. W rozmowie z PAP rzeczniczka spółki Katarzyna Krasińska informowała, że do końca czerwca będzie trwała pierwsza faza pracy systemu. Dostawy ropy naftowej będą realizowane w mniejszym wolumenie, akceptowalnym przez klientów PERN.



19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem "Przyjaźń" płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Białoruskie rafinerie ograniczyły produkcję paliw o 50 proc. Tranzyt ropy wstrzymała ukraińska Ukrtransnafta, a później także białoruski operator Homeltransnafta.



PERN, aby ochronić krajowy system przesyłowy i instalacje rafineryjne, 24 kwietnia wstrzymał odbiór dostaw zanieczyszczonej rosyjskiej ropy dostarczanej dla klientów PERN z białoruskiego systemu przesyłowego do bazy w Adamowie.



W poniedziałek 3 czerwca w Moskwie na spotkaniu producentów, dystrybutorów i odbiorców ropy naftowej przesyłanej rurociągiem "Przyjaźń" do Polski i Niemiec, potwierdzono ustalenie o wznowieniu dostaw 10 czerwca; wcześniej rozmawiano o tym podczas spotkania w Warszawie.



Minister energetyki Rosji Aleksandr Nowak oświadczył 7 czerwca, że "dostawy czystej ropy do Polski będą wznowione do 9-10 czerwca. Wcześniej minister zapowiadał, że dostawy czystego surowca w kierunku Polski rozpoczną się w "najbliższych dniach".



Nowak podkreślił wtedy, że odbiorcom zanieczyszczonej ropy zostanie zaoferowane odszkodowanie, które ma być uzależnione od ilości ropy na ich terytorium. "To, co znajduje się w składach na terytorium Rosji, nie podlega odszkodowaniu, (...) a ta ilość, która została u kupującego - według niej będą proponowane handlowo korzystne warunki, by wynagrodzić część strat poniesionych przez naszych kontrahentów" - mówił Nowak w wywiadzie dla telewizji Rossija-24.