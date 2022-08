Media: niemiecka fundacja otrzymała od Gazpromu blisko 200 mln EUR

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Fundacja Klimatyczna Meklemburgii-Pomorza Przedniego musiała ujawnić kluczowe dane o swojej działalności; pokazują one, jak hojny był kremlowski koncern Gazprom, korzystając z pomocy fundacji do ukończenia gazociągu Nord Stream 2, mowa jest o 192 mln euro - informuje w niedzielę "Welt am Sonntag".

Na jaw wychodzi coraz więcej szczegółów dotyczących finansowego uzależnienia Fundacji Klimatu i Ochrony środowiska (Stiftung Klima- und Umweltschutz) Meklemburgii-Pomorza Przedniego (MV) od rosyjskiej państwowej firmy Gazprom - zauważa gazeta.