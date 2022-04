Media: od 27 kwietnia Gazprom przestanie dostarczać gaz do Bułgarii

Od środy, 27 kwietnia Gazprom przestanie dostarczać gaz do Bułgarii - podały we wtorek wieczorem media. Wcześniej PGNiG poinformował o wstrzymaniu od środy dostaw rosyjskiego gazu do Polski.

Jak podała francuska agencja prasowa (AFP) bułgarskie Ministerstwo Energii poinformowało, że od 27 kwietnia rosyjski Gazprom przestanie dostarczać gaz do Bułgarii.