Mediana cen mieszkań na Manhattanie spadła poniżej 1 mln USD

Ceny domów na Manhattanie spadły w czwartym kwartale 2018 r. , a mediana po raz pierwszy od trzech znalazła się poniżej progu 1 mln USD. Wśród przyczyn wymienia się dużą ilość dostępnych lokali, która pozwalała kupującym przebierać w ofertach i domagać się przystępniejszych cen.

Ceny mieszkań spadły do 999 tys. USD w ciągu trzech miesięcy do grudnia 2018 r. włącznie, co oznacza zniżkę rzędu 5,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wynika z szacunków rzeczoznawcy Miller Samuel i Douglas Elliman Real Estate.

Zobacz więcej Manhattan fot. Bloomberg

Wiele mieszkań sprzedano za mniej niż pierwotnie żądali sprzedający, przy średniej obniżce o 6,2 proc. w stosunku do ostatniej ceny katalogowej. To więcej niż wynosiła średnia obniżka cen rok wcześniej, która kształtowała się na poziomie 5,4 proc.

Spadek grudniowej mediany poniżej psychologicznego progu 1 mln USD, był pierwszym takim przypadkiem od trzeciego kwartału 2015 r. kiedy mediana wynosiła 998 tys. USD.

Eksperci podkreślają, że jest to wynikiem mocnej podaży lokali. Liczba dostępnych mieszkań na rynku wzrosła bowiem o 17 proc. To dało kupującym większą siłę negocjacyjną i postawiło sprzedających pod ścianą, zmuszając do obniżenia cen ofertowych.