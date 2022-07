Memoriał Braci Gazdów: hołd dla wielkich szosowców z Pszczyny

W połowie lipca Pszczyna zamienia się w stolicę polskiego kolarstwa za sprawą Memoriału Braci Gazdów. Wyścig na dobre zagościł w kalendarzu wakacyjnych imprez sportowych. Tegoroczna XIV edycja odbędzie się 17 lipca. Wyścigowi jak zawsze towarzyszyć będą liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Memoriał Braci Kazimierza i Stanisława Gazdów jest dobrze znany miłośnikom kolarstwa w Polsce i turystom. Wydarzenie obejmuje zmagania profesjonalistów i zawody rowerowe dla amatorów. Nie zabraknie też niespodzianek dla dzieci.

Tegoroczna edycja Memoriału Braci Gazdów odbędzie się w niedzielę 17 lipca 2022 r. w godzinach 10-18. Największe emocje jak co roku wzbudza rywalizacja o Puchar Burmistrza Pszczyny. Trasa okrężna o długości 1600 m, którą zawodnicy przejadą kilkakrotnie, będzie przebiegała ulicami: Chrobrego, Kopernika, Bielską i Wojska Polskiego. Kulminacyjny punkt, czyli metę, zaplanowano na pszczyńskim rynku. Wytyczoną trasę będą mogli przejechać nie tylko zawodowcy, ale wszyscy miłośnicy dwóch kółek. Z myślą o nich organizatorzy przygotowali III Pszczyński Rajd Rowerowy. Dystans: trzy okrążenia, start o godz. 17.

– Memoriał co roku gromadzi setki kibiców dopingujących najlepszych polskich i zagranicznych kolarzy oraz młodszych i starszych amatorów dwóch kółek. To wydarzenie będące hołdem dla wielkich szosowców z Pszczyny, z intencją wzmacniania więzi społecznych w naszym regionie przez wspólną zabawę i sportową konkurencję. Liczymy, że wszystkim bez wyjątku udzieli się duch sportowej rywalizacji – mówi Mariola Gazda, wiceprezes Auto-Gazda Group.

Na starcie zobaczymy też dzieci ze szkół podstawowych i w wieku przedszkolnym. Ich zmagania wywołują najwięcej pozytywnych emocji i są okazją do wspólnej rodzinnej zabawy. Przygotowano dla nich dystanse dostosowane do wieku i umiejętności kolarskich. Mile widziane będą rowerki z podpórkami, a nawet biegowe. Memoriał Braci Gazdów to wydarzenie o charakterze rodzinnym, dlatego organizatorzy nie zapomnieli o atrakcjach dla najmłodszych – przewidziano dla nich strefę zabaw, a w niej tory przeszkód, ścieżki sensoryczne czy malowanie twarzy.

Ciekawostką podczas imprezy będzie możliwość zobaczenia na żywo nowoczesnych pojazdów elektrycznych. Wśród zaprezentowanych modeli znajdą się m.in. Volkswagen ID.5, Škoda Enyaq iV i Cupra Born. Auta zeroemisyjne pojawią się też w ruchu – jako pojazdy obsługujące zawody na trasie wyścigu. Zorganizowanie imprezy wsparli sponsorzy i partnerzy, m.in. Volkswagen Bank.

– Kto z nas nie lubi współzawodnictwa, choćby z pozycji kibica! Memoriał Braci Gazdów w Pszczynie łączy rywalizację sportową i ogromną dawkę wspomnień o dwóch polskich mistrzach kolarstwa. Cieszymy się, że jako dumny sponsor możemy wspierać zawody i zachęcamy wszystkich do aktywności, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Będąc częścią Volkswagen Financial Services, kibicujemy każdej inicjatywie, która promuje mobilność, w tym także te związane z nowoczesnymi formami przemieszczania się, które zapewniają auta z napędem elektrycznym. Zachęcamy do udziału w Memoriale Braci Gazdów i trzymamy kciuki za najlepszych – mówi Daria Pawęda, dyrektor departamentu rozwoju biznesu i obsługi klienta w Volkswagen Bank Oddział w Polsce.

XIV Memoriał Braci Gazdów jest organizowany we współpracy z Dariuszem Skrobolem, burmistrzem Pszczyny. Więcej informacji o zawodach można znaleźć na stronie internetowej organizatora imprezy, firmy Auto-Gazda.