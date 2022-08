Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mercedes-Benz ogłosił w piątek, że będzie jako pierwszy otrzymywał ogniwa do akumulatorów produkowane na Węgrzech przez chiński CATL, informuje Reuters.

W piątek chiński Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), największy na świecie producent akumulatorów do aut elektrycznych ogłosił, że zainwestuje 7,34 mld EUR w realizację projektu na Węgrzech. Choć nie ujawnił szczegółów, zrobił to za niego częściowo Mercedes-Benz.