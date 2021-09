Merck wyda ponad 3 mld EUR na biznes elektroniczny

Niemiecki koncern Merck zamierza skorzystać z ogromnego globalnego popytu na półprzewodniki i materiały do wyświetlaczy, informuje Reuters.

Firma jest jednym z czołowych przedstawicieli sektora farmaceutycznego i badawczego w Niemczech. Chce do 2025 r. zainwestować ponad 3 mld EUR w swój dział elektroniki. Jak podano w komunikacie, fundusze spożytkowane zostaną przede wszystkim na badania i rozwój. Merck planuje by do 2025 r. roczny wzrost w branży produkującej układy pamięci i procesory sięgnął od 3 do 6 proc.

Fundusze mają także wesprzeć inwestycje w długoterminowe środki trwałe.