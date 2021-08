Kanclerz Angela Merkel powiedziała podczas spotkania z prezydentem Ukrainy, że Europa nie będzie potrzebowała rosyjskiego gazu za 25 lat, donosi Oilprice.com.

- Europa musi krok po kroku osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku – powiedziała Merkel. – To oznacza, że za 25 lat żaden gaz, lub bardzo małe ilości gazu, będą dostarczane do Europy z Rosji – dodała.