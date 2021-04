Merkel twierdzi, że nie wiedziała o wątpliwościach dotyczących Wirecardu

Kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że nie była świadoma oskarżeń dotyczących spółki Wirecard kiedy lobbowała w Chinach w 2019 roku za wpuszczeniem niemieckiego operatora płatności na ten rynek.

W niemieckim parlamencie prowadzone jest dochodzenie mające ustalić okoliczności niespodziewanego upadku spółki Wirecard w czerwcu ubiegłego roku po ujawnieniu oszustw księgowych na wielką skalę. Wywołał on skandal i pytania, jak spółka z indeksu niemieckich blue chipów mogła nie być poddana skrupulatnej kontroli nawet po tym jak o jej budzących wątpliwości działaniach pisał The Financial Times. Pojawiły się pytania o bliskie relacje polityków z członkami władz Wirecardu.