Merkel: w Niemczech może być ponad 19 tys. zakażeń dziennie

Kanclerz Angela Merkel zaalarmowała, że bez zahamowania obecnego trendu liczba zakażeń koronawirsuem może przekroczyć w kraju 19 tys. dziennie do świąt Bożego Narodzenia.

Podczas zamkniętego spotkania Merkel powiedziała, że Niemcy muszą szybko działać aby uniknąć równie gwałtownego wzrostu liczby zakażeń co sąsiedzi, na przykład Francja, ujawnił Bloombergowi jeden z uczestników. Ujawniła, że z obecnych szacunków wynika iż liczba zakażeń może wzrosnąć do 19,2 tys. dziennie do świąt Bożego Narodzenia.

Zobacz więcej Angela Merkel; fot. Bloomberg

Obecnie Niemcy stosują ostre lokalne ograniczenia w miejscach gdzie pojawiają się ogniska zakażeń, co przynosi sukcesy. W ubiegłym tygodniu liczba zakażeń wynosiła średnio 11 tys., czyli ok. 1 tys. mniej niż we Francji. Jednak wirus znów rozprzestrzenia się po kraju. Dwóch członków rządu Niemiec znajduje się w kwarantannie, a okolica siedziby urzędu kanclerskiego w centrum Berlina jest jednym z czterech miejsc najmocniej dotkniętych pandemią w Niemczech, ze współczynnikiem zakażeń ponad 50 na 100 tys. mieszkańców.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗