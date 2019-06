Jeden z największych na świecie graczy na rynku rafinacji złota ogłosił, że będzie zajmował się tylko kruszcem dostarczanym przez dużych, przemysłowych dostawców, informuje Reuters.

Szwajcarski Metalor tłumaczy swoją decyzję chęcią zmniejszenia niebezpieczeństwa, że przerabiane złoto było pozyskane nielegalnie.

W ostatnich latach wzrost ceny złota spowodował, że coraz więcej kruszcu pochodzi z nieformalnych, małych kopalni, znajdujących się w biednych krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Produkcji takiego złota często towarzyszy łamanie prawa. To skłoniło Metalor do rezygnacji z przerobu złota, którego pochodzenie budzi wątpliwości. Szwajcarska spółka przerabia ok. 500 ton złota rocznie w rafineriach w Szwajcarii, USA i Azji, ujawnił Reutersowi prezes Antoine de Montmollin. Kruszec z tzw. rzemieślniczych kopalni to ok. 5 proc. oczyszczanego przez spółkę złota.