Metropolia Bydgoszcz - dobra przyszłość w regionie

Metropolia Bydgoszcz stawia na ludzi, dobrą współpracę między gminami i systematyczną poprawę jakości życia. Dba o to zawiązane przez Bydgoszcz i zaprzyjaźnione gminy stowarzyszenie.Turyści zawsze mile widziani

Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz to liczący ponad 600 tysięcy mieszkańców związek 20 miast, gmin i powiatów z zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Połączyły je wspólne cele - rozwijanie potencjału gospodarczego i turystycznego regionu. Od kilku lat działalność Metropolii Bydgoszcz w skuteczny sposób wspiera proces pogłębiania naturalnej współpracy, budowania pozytywnych relacji i zaufania między partnerami, a także rozwijania poczucia wspólnoty metropolitalnej wśród mieszkańców.

Bydgoszcz centrum Metropolii

Przez lata Bydgoszcz postrzegana była jako ośrodek przemysłowy. Choć to nadal mocna strona miasta, jednak dzisiejsza Bydgoszcz, wspólnie z gminami Metropolii, zachwyca bogatą ofertą biznesową, turystyczną czy kulturalno-rozrywkową. Dość powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 lat, miasto przeszło prawdziwą metamorfozę, wyrastając do rangi jednego z kluczowych ośrodków IT oraz usług dla biznesu. Bydgoszcz w stosunkowo niedługim czasie stała się siedzibą ok. 60 centrów usług BPO, SSC, IT, R&D, a liczba utworzonych miejsc pracy dynamicznie wzrosła z poziomu 1000 w 2010 roku do ok. 11 500 obecnie.

Mocna oferta i wsparcie dla inwestora

Metropolia Bydgoszcz przyciąga inwestorów także tym, że mogą oni liczyć na wszechstronną pomoc ze strony lokalnych instytucji samorządowych i otoczenia biznesu. W tym celu w Bydgoszczy działają Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny. Na terenie stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz biznes wspierają także Park Technologiczny w Solcu Kujawskim oraz Nadnotecki Park Przemysłowy.

Atrakcyjne tereny pod inwestycje oferuje Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny (BPPT). To obszary zlokalizowane w pobliżu międzynarodowego lotniska, z dostępem do trasy E261 i drogi ekspresowej S5 zapewniającej dogodne połączenie z Poznaniem czy Wrocławiem. Autostrada A1 z kolei pozwala na szybki dojazd z Bydgoszczy do portów i Gdańska. Ruszyły już procedury pozwalające na budowę S10 w regionie, co sprawi, że w najbliższych latach dostępność komunikacyjna Metropolii jeszcze wzrośnie.

Atuty regionu - wykwalifikowane kadry

Bydgoszcz jest największym ośrodkiem akademickim w województwie - na dziesięciu wyższych uczelniach kształci się ponad 28 tysięcy studentów z Bydgoszczy, województwa i kraju. Co roku 7 tysięcy (a biorąc pod uwagę studentów z regionu aż 13 tysięcy) gruntownie wykształconych absolwentów trafia na rynek pracy. Na uczelniach powstają nowe kierunki, zarówno będące odpowiedzią na zapotrzebowanie biznesu, jak i realizujące potrzeby społeczne (jak choćby kierunek lekarski na Politechnice Bydgoskiej).

Na dobrym poziomie jest także jakość kształcenia i dostosowanie programów do potrzeb rynku pracy. Uczelnie o wieloletnich tradycjach technicznych, medycznych i humanistycznych to kuźnie doskonałych kadr. Lokalne firmy i inwestorzy chętnie współpracują z sektorem nauki, dając studentom i uczniom szkół średnich możliwość zapoznania się z własną technologią i środowiskiem pracy.

Sprawny transport siłą Metropolii

Dla mieszkańców, ale również przedsiębiorców niezwykle ważne jest, by po obszarze Metropolii można było poruszać się sprawnie i szybko. Już teraz kursuje 13 autobusowych linii podmiejskich łączących Bydgoszcz z ościennymi gminami, co dzień dowożąc uczniów i pracowników. Oczywistym jest, że rozwój siatki połączeń leży w interesie wszystkich mieszkańców. Stąd opracowano dla obszaru metropolii Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który zakłada inicjatywy zmierzające nie tylko do rozbudowy połączeń z Bydgoszczą, ale również poprawę komunikacji pomiędzy oddalonymi od siebie gminami tworzącymi obszar funkcjonalny.

Co ważne, już teraz wprowadzono ułatwienia, które mieszkańcom Metropolii Bydgoszcz pozwalają na korzystanie z transportu zbiorowego za symboliczne kwoty. Dość powiedzieć, że Metropolitalna Karta Malucha i Metropolitalna Karta Uczniowska to możliwość poruszania się liniami międzygminnymi i miejską komunikacją w Bydgoszczy za 100 złotych rocznie. Jeśli mieszkańcy Metropolii chcą przyjechać do Bydgoszczy autem, czeka na nich rozwinięty system parkingów P&R, który po pozostawieniu auta na parkingu, pozwala na bezpłatne korzystanie z transportu miejskiego.

Miasto Bydgoszcz konsekwentnie inwestuje w nowy tabor tramwajowy jak i autobusowy. Nie jest więc zaskoczeniem, że według ostatnich danych tramwaje w Bydgoszczy jeżdżą z największą przeciętną prędkością w naszym kraju. Inny z rankingów przyznał miastu 3 miejsce (wśród miast pow. 300 tysięcy mieszkańców) wśród miast przyjaznych kierowcom.

Nieprzypadkowo Bydgoszcz znalazła się w czołowej dziesiątce w prestiżowym plebiscycie European Best Destination 2020. Jeśli ofertę tę poszerzymy o walory pobliskich gmin i powiatów zrzeszonych w MB - powstaje wyjątkowy obszar, w którym nie można się nudzić. Największym skarbem Bydgoszczy jest z pewnością Brda, która przepływa przez ścisłe centrum miasta. To jej brzegi są zazwyczaj tłem licznych, miejskich wydarzeń. To w Brdzie odbywa się „Woda Bydgoska” - największe w Polsce zawody pływackie w formule „open water”.

Turystyka na obszarze Metropolii Bydgoszcz, po trudnym czasie pandemii, wraca na właściwe tory. Tylko w samej Bydgoszczy pojawiło się w zeszłym roku ponad 800 tysięcy turystów, dziesiątki tysięcy odwiedziły gminy zrzeszone w MB. Jednym z celów Stowarzyszenia jest wzmocnienie potencjału rowerowego całego obszaru - dlatego gminy Metropolii dążą do połączenia w spójną sieć dróg rowerowych – zapewnią to m.in. środki ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Samorządy będą dysponowały ponad 100 milionami euro, które zamierzają wydać m.in. na rozwój ścieżek rowerowych i transport.

Odwiedź stronę Metropolii Bydgoszcz: www.metropoliabydgoszcz.pl