Metropolia w Śląskiemchce być doliną dronową

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów będzie testował bezzałogowe statki powietrzne, które będą latały nad miastami w trybie automatycznym, a później autonomicznym. Testy będą prowadzone na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Równolegle przygotowywane są przepisy, które stworzą powietrzny kodeks ruchu drogowego

Celom i zadaniom stawianym przed Centralnoeuropejskim Demonstratorem Dronów poświęcona była debata „U-space — jak drony zmieniają naszą rzeczywistość”, zorganizowana w Katowicach. — To, co 20 lat temu oglądaliśmy w filmach science fiction, może stać się rzeczywistością. Latające urządzenia przenoszą przesyłki i wykonują różnorodne zadania. Niedługo przyjdzie czas na latające taksówki. Wszystko to w trybie automatycznym lub autonomicznym. Dlatego już teraz musimy stworzyć infrastrukturę dla masowego rozwoju takich usług i zadbać o to, by były one bezpieczne — mówił we wprowadzeniu do...