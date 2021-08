Mężczyzna przyznał się do „wyprania” 300 mln USD z darknetu

Larry Dean Harmon z amerykańskiego stanu Ohio przyznał się do świadczenia usług pozwalających zalegalizować setki milionów dolarów należących do kryminalistów działających w darknecie donosi Fox Business.

Harmon prowadził w latach 2014-2017 serwis Helix, pozwalający ukrywać tożsamość osób dokonujących transakcje bitcoinem. Korzystali z niego m.in. dilerzy narkotyków działający na darknetowych rynkach, jak AlphaBay. Prokuratorzy zwrócili uwagę, że reklamując usługi Helix Harmon podkreślał zdolność swojego serwisu do ukrycia tożsamości przed organami ścigania. Według ich szacunków, Helix obsłużył łącznie transakcje wartości 350 tys. bitcoinów, czyli ponad 300 mln USD w tamtym czasie.

fot. Fotolia

- Harmon korzystał na udzielaniu wsparcia rynkom darknetu i pomagał kryminalistom prać pieniądze zdobywane dzięki nielegalnej działalności. Ukrył potem swoje dochody przed rządem. Dziś przyznał się do winy i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności – powiedział James C. Lee, szef pionu śledczego amerykańskiego urzędu podatkowego.

W ramach przyznania się do winy Harmon zgodził się zwrócić ponad 4,4 tys. bitcoinów, wartych obecnie ponad 200 mln USD, a także inne aktywa zajęte przez władze, które wykorzystywał w swojej nielegalnej działalności.

Sędzia Beryl Howell ma wydać wyrok w późniejszym terminie. Harmonowi grozi nawet 20 lat więzienia.